Eggers & Franke und Brennerei Ziegler (Freud Whisky) bilden neue Vertriebspartnerschaft

Ab dem ersten Januar dieses Jahres hat Eggers & Franke den Vertrieb der Brennerei Ziegler in Freudenberg am Main für den Handel übernommen, und damit auch den für den Freud Whisky, der dort gebrannt wird. Die Gastro wird dabei gemeinsam mit dem Ziegler Vertriebsteam betreut.

Nachfolgend die Pressemitteilung, die wir von Eggers & Franke dazu erhalten haben:

Eggers & Franke und Ziegler bilden neue Vertriebspartnerschaft

Die traditionsreiche Eggers & Franke Gruppe erweitert ihr Portfolio und übernimmt ab dem 1. Januar 2025 die Distribution der renommierten Brennerei Ziegler in Deutschland. Die Gastronomie wird dabei, weiterhin, zusammen mit dem Ziegler Vertriebsteam betreut. Diese Partnerschaft verbindet zwei Unternehmen mit reicher Tradition und Leidenschaft für hochwertige Spirituosen und stärkt damit die Präsenz des gesamten Ziegler Portfolios auf dem deutschen Markt.

Die Brennerei Ziegler, bekannt für ihre Edelbrände, Geiste, Liköre und nun auch Whisky & Aperitif, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1865 den Ruf als legendärste Brennerei Deutsch- lands erarbeitet. Mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität und großer Liebe zum De- tail genießt Ziegler bei Spitzengastronomen und Liebhabern feinster Destillate hohes Ansehen. Mit dem umfassenden Vertriebsnetzwerk und der Marktkenntnis der Eggers & Franke Gruppe soll die Marke Ziegler, wie ihre neuesten Produktinnovationen, ihre Führung im Premiumsegment weiter ausbauen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Stärken zu bündeln und die Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden noch gezielter zu bedienen.

„Wir freuen uns, die Distribution der Brennerei Ziegler in Deutschland zu übernehmen und damit unser Portfolio um eine der feinsten Destillerien Deutschlands zu erweitern. Ziegler steht für höchste Qualität und eine tiefe Verbundenheit zur Region – Werte, die auch wir als Familienunternehmen schätzen und fördern.“ eschäftsführer der Eggers & Franke Gruppe Jens Gardthausen

„Ein strategischer Schritt, der uns erlaubt noch besser auf unsere ureigene Stärke zu fokus- sieren: als die Premium-Plattform für die erfolgreiche Entwicklung & Einführung spannender Marken- und Produktinnovationen. Mit der Eggers & Franke Gruppe haben wir Partner gewonnen, die Meister in ihrem Handwerk sind und dafür brennen. Geballte Innovations- & Vertriebskraft für die deutsche Spirituose.“ Ziegler CEO Andreas Rock

Über die Brennerei Ziegler:

Mit dem Stolz auf die Geschichte, mutig die Zukunft umarmen: Das ist der Geist der Brennerei Ziegler, die lächelnde Legende im Glas. Das Design der Flaschen ist ikonisch, geöffnet werden sie in den besten Häusern und nun auch über den Wolken. Begonnen hat die Geschichte von Ziegler ganz bodenständig 1865 in Freudenberg am Main als Brauerei und Gastwirtschaft. Gründer Gustav Joseph Ziegler war ein Visionär des Trinkgenusses: Zu seinen beiden Meist- erbriefen als Bierbrauer und Küfer erwarb er noch einen dritten, als Destillateur. So wurde das Unternehmen über die Generationen zum Inbegriff für Brennereikunst und zu einer Institution der Trinkkultur. Höhenflüge, Durchbrüche, aber auch Krisen und Kriege: In über eineinhalb Jahrhunderten ihres Bestehens hat Deutschlands Traditionsdestillerie vieles erlebt und alles überstanden. Das Wesentliche hat sich nie verändert: Arbeiten im Naturkreislauf, Ernten von Hand, Brennen für besondere Momente. Seit 2021 leitet Andreas Rock die Brennerei als CEO. Gemeinsam mit einem erfahrenen Team, darunter Paul Maier, einem der jüngsten und gleichzeitig erfahrensten Brennmeister Deutschlands, führt die Brennerei ihren Pioniergeist fort und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit modernen Innovationen. Zu den legendären klassischen Edelbränden, Geisten und Likören gibt es nun auch zukunftsweisende Kreationen wie „Freud“ Whisky & Gin und „Zeitgeist“, den weltweit ersten Wildwiesen-Aperitif. Seit 2024 wird der Lufthansa Aperitif „Avionic“, eine Co-Creation mit der Lufthansa, auf 30.000 Fuß an Bord serviert – und dank seines Erfolgs inzwischen auch am Boden.

Über die Eggers & Franke Gruppe:

Die Eggers & Franke Gruppe, ist eines der führenden deutschen Distributionsunternehmen für Premium-Spirituosen, Weine und Schaumweine. Mit Sitz in Bremen ist die Gruppe bekannt für ihr breites Portfolio an erlesenen Premiummarken und ihre langjährige Expertise im Bereich Vertrieb und Marketing. Die Gruppe bedient über spezialisierte Tochterunternehmen den Lebensmittelhandel, den Fachhandel, die Gastronomie und die Hotellerie mit hochwertigen Weinen und Markenspirituosen aus aller Welt. Dazu zählen neben Eggers & Franke GmbH, die Bremer Traditionsunternehmen Reidemeister & Ulrichs, Joh. Eggers Sohn sowie die Versandhändler Ludwig von Kapff, Club of Wine & Club of Spirits. Eggers & Franke gehört zur Rotkäppchen-Mumm Gruppe.