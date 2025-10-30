Neu bei Kirsch Import: Der Whisky-Druide serviert neue Best Drams – und ein exklusiver Bimber Single Malt London Whisky

Etwas außertourlich, aber deswegen nicht weniger willkommen: Kirsch Import sendet uns Informationen über neue Whiskys, die in Kürze den deutschen Handel erreichen werden. Dabei sind ein halbes Dutzend Neuheiten vom Whisky-Druiden Michel Reik, und ein Neuer aus der Londoner Bimber Distillery, der exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde.
Worauf Sie sich freuen können, können Sie hier bei uns vorab lesen:
Haferflocken, Hibiskusblüten & Honigsüße: Der Whisky-Druide serviert neue Best Drams
Michel Reick hat einmal mehr etwas aus dem Fass gezaubert: Sechs neue Best Drams aus Schottlands Whiskyregionen sowie darüber hinaus – fassstark und unverfälscht als Single Casks abgefüllt – demonstrieren das aromatische Spektrum von Wein- und Bourbonfässern.
Single Malts dieser Highland-Brennerei lagern meist in Sherryfässern. Seinen Blair Athol 2015/2025 reifte der Whisky-Druide dagegen in einem kleinen Quarter Cask der US-Craft-Destillerie Koval. Das Ergebnis? Von Haferflocken über Waldhonig bis Apfelmus ein ungewöhnliches Profil für ein Bourbonfass.
Mit dem Braeval 2014/2025 ist ein vollmundiges Erlebnis aus Himbeeren, Hibiskus und Schokolade gelungen. Erst 1973 gegründet und 2008 neu gestartet, bringen Single Malts der Brennerei Abwechslung ins Regal. Der Callington Mill 2020/2025 ist ein komplexes Aushängeschild für die Brennerei aus Tasmanien. Für Noten von kräftig karamellisiertem Popcorn und Tannennadeln reifte der Whisky im First Fill Amontillado Sherry Barrique.
Selten unabhängig abgefüllt sind dagegen Whiskys aus der Hand von Billy Walker. Als eine der Ausnahmen reifte der Glenallachie 2014/2025 in einem First Fill Madeira Barrique – und wirft so ein neues Licht auf den Speyside Single Malt.
Auch der Curious Ash 2015/2025 stammt aus der Speyside – seine genaue Herkunft behält der „mystery malt“ aber für sich. Wer rätseln will: Hier verbinden sich zunehmend maritimer Torfrauch und dunkelfruchtige Portweinsüße zu einem süffigen Best Dram.
Trotz erstaunlich dreckigen Eigenschaften: Mit aschig-maritimem Torfrauch und cremigen Noten trägt der Caol Ila 2011/2025 seine Herkunft auf der Zunge. Honigsüße und rote Beeren aus dem First Fill Red Wine Barrique runden ihn spannend ab.
Blair Athol 2015/2025 – First Fill Bourbon Quarter Cask
Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky
9 Jahre
Dest.: 08/12/2015
Abgef.: 04/08/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Koval Bourbon Quarter Cask
Fassnr.: 900124
123 Flaschen
55,6% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Braeval 2014/2025 – First Fill Red Wine Barrique
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 30/09/2014
Abgef.: 31/07/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Red Wine Barrique
Fassnr.: 9900273
303 Flaschen
56,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Callington Mill 2020/2025 – First Fill Amontillado Sherry Barrique
Best Dram Tasmanian Single Malt Whisky
5 Jahre
Dest.: 18/04/2020
Abgef.: 08/09/2025
Herkunft: Australien, Tasmanien
Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Barrique
Fassnr.: FC214T
427 Flaschen
57,2% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glenallachie 2014/2025 – First Fill Madeira Barrique
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 13/10/2014
Abgef.: 05/08/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Madeira Barrique
Fassnr.: 9900180
302 Flaschen
57,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Curious Ash 2015/2025 – First Fill Port Barrique – Peated
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 31/03/2015
Abgef.: 06/08/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Port Barrique
Fassnr.: 3345
280 Flaschen
57,2% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Caol Ila 2011/2025 – First Fill Red Wine Barrique – Peated
Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky
14 Jahre
Dest.: 10/05/2011
Abgef.: 04/08/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Red Wine Barrique
Fassnr.: 900098
279 Flaschen
58,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Feine Fruchtnoten für eine furchtlose Denkerin: Exklusives Sherry Single Cask von Bimber
Aus dem wachsenden Bestand an fruchtbetonten Single Malts gewonnen, ist die Bimber-Reihe Shoulders of Giants eine Hommage an Denker, Innovatoren und Visionäre, deren Beiträge zu unserer Welt und Gesellschaft bis heute nachwirken.
Die einzelnen Editionen zeigen die wachsende Reife und Komplexität der Londoner Craft-Whiskys, wobei jede ihre eigene Charakteristik besitzt – in wie auf der Flasche.
Das exklusiv für den deutschen Markt abgefüllte Single Cask Hannah – Amontillado Sherry Cask Finish würdigt die politische Theoretikerin und Philosophin Hannah Arendt – eine der einflussreichsten und furchtlosesten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts.
Zu ihren Ehren reifte Bimber Single Malt in einem für die Brennerei außergewöhnlichen Amontillado Sherry Cask nach. Das andalusische Fass bereichert den fruchtigen Londoner Whisky harmonisch um feine, nussige Nuancen.
Hannah – Amontillado Sherry Cask Finish
Bimber Single Malt London Whisky
Shoulders of Giants – Germany Exclusive
Abgef.: 09/2025
Herkunft: England, London
Fasstyp: Amontillado Sherry Cask (Finish)
Fassnr.: 537/37
312 Flaschen
57,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert