Neu bei Kirsch Import: Der Whisky-Druide serviert neue Best Drams – und ein exklusiver Bimber Single Malt London Whisky

Etwas außertourlich, aber deswegen nicht weniger willkommen: Kirsch Import sendet uns Informationen über neue Whiskys, die in Kürze den deutschen Handel erreichen werden. Dabei sind ein halbes Dutzend Neuheiten vom Whisky-Druiden Michel Reik, und ein Neuer aus der Londoner Bimber Distillery, der exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde.

Worauf Sie sich freuen können, können Sie hier bei uns vorab lesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Haferflocken, Hibiskusblüten & Honigsüße: Der Whisky-Druide serviert neue Best Drams

Michel Reick hat einmal mehr etwas aus dem Fass gezaubert: Sechs neue Best Drams aus Schottlands Whiskyregionen sowie darüber hinaus – fassstark und unverfälscht als Single Casks abgefüllt – demonstrieren das aromatische Spektrum von Wein- und Bourbonfässern.



Single Malts dieser Highland-Brennerei lagern meist in Sherryfässern. Seinen Blair Athol 2015/2025 reifte der Whisky-Druide dagegen in einem kleinen Quarter Cask der US-Craft-Destillerie Koval. Das Ergebnis? Von Haferflocken über Waldhonig bis Apfelmus ein ungewöhnliches Profil für ein Bourbonfass.



Mit dem Braeval 2014/2025 ist ein vollmundiges Erlebnis aus Himbeeren, Hibiskus und Schokolade gelungen. Erst 1973 gegründet und 2008 neu gestartet, bringen Single Malts der Brennerei Abwechslung ins Regal. Der Callington Mill 2020/2025 ist ein komplexes Aushängeschild für die Brennerei aus Tasmanien. Für Noten von kräftig karamellisiertem Popcorn und Tannennadeln reifte der Whisky im First Fill Amontillado Sherry Barrique.



Selten unabhängig abgefüllt sind dagegen Whiskys aus der Hand von Billy Walker. Als eine der Ausnahmen reifte der Glenallachie 2014/2025 in einem First Fill Madeira Barrique – und wirft so ein neues Licht auf den Speyside Single Malt.



Auch der Curious Ash 2015/2025 stammt aus der Speyside – seine genaue Herkunft behält der „mystery malt“ aber für sich. Wer rätseln will: Hier verbinden sich zunehmend maritimer Torfrauch und dunkelfruchtige Portweinsüße zu einem süffigen Best Dram.



Trotz erstaunlich dreckigen Eigenschaften: Mit aschig-maritimem Torfrauch und cremigen Noten trägt der Caol Ila 2011/2025 seine Herkunft auf der Zunge. Honigsüße und rote Beeren aus dem First Fill Red Wine Barrique runden ihn spannend ab.

Blair Athol 2015/2025 – First Fill Bourbon Quarter Cask

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Dest.: 08/12/2015

Abgef.: 04/08/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Koval Bourbon Quarter Cask

Fassnr.: 900124

123 Flaschen

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Braeval 2014/2025 – First Fill Red Wine Barrique

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest.: 30/09/2014

Abgef.: 31/07/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Red Wine Barrique

Fassnr.: 9900273

303 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Callington Mill 2020/2025 – First Fill Amontillado Sherry Barrique

Best Dram Tasmanian Single Malt Whisky



5 Jahre

Dest.: 18/04/2020

Abgef.: 08/09/2025

Herkunft: Australien, Tasmanien

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Barrique

Fassnr.: FC214T

427 Flaschen

57,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenallachie 2014/2025 – First Fill Madeira Barrique

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest.: 13/10/2014

Abgef.: 05/08/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Madeira Barrique

Fassnr.: 9900180

302 Flaschen

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Curious Ash 2015/2025 – First Fill Port Barrique – Peated

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest.: 31/03/2015

Abgef.: 06/08/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Port Barrique

Fassnr.: 3345

280 Flaschen

57,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2011/2025 – First Fill Red Wine Barrique – Peated

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky



14 Jahre

Dest.: 10/05/2011

Abgef.: 04/08/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Red Wine Barrique

Fassnr.: 900098

279 Flaschen

58,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Feine Fruchtnoten für eine furchtlose Denkerin: Exklusives Sherry Single Cask von Bimber

Aus dem wachsenden Bestand an fruchtbetonten Single Malts gewonnen, ist die Bimber-Reihe Shoulders of Giants eine Hommage an Denker, Innovatoren und Visionäre, deren Beiträge zu unserer Welt und Gesellschaft bis heute nachwirken.



Die einzelnen Editionen zeigen die wachsende Reife und Komplexität der Londoner Craft-Whiskys, wobei jede ihre eigene Charakteristik besitzt – in wie auf der Flasche.



Das exklusiv für den deutschen Markt abgefüllte Single Cask Hannah – Amontillado Sherry Cask Finish würdigt die politische Theoretikerin und Philosophin Hannah Arendt – eine der einflussreichsten und furchtlosesten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts.



Zu ihren Ehren reifte Bimber Single Malt in einem für die Brennerei außergewöhnlichen Amontillado Sherry Cask nach. Das andalusische Fass bereichert den fruchtigen Londoner Whisky harmonisch um feine, nussige Nuancen.

Hannah – Amontillado Sherry Cask Finish

Bimber Single Malt London Whisky

Shoulders of Giants – Germany Exclusive



Abgef.: 09/2025

Herkunft: England, London

Fasstyp: Amontillado Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 537/37

312 Flaschen

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert