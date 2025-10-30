Alle Jahre wieder – erfreut uns die Destillerie Glenfarclas mit einer eigenen Christmas Edition. So auch in diesem Jahr: Ein Glenfarclas 2015 aus 100% Oloroso Sherry Casks und mit einer weiteren Weihnachtsüberraschung eingebaut, denn er ist diesmal mit kräftigen 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Weitere Infos zum Glenfarclas Christmas Edition Vintage 2015 Limited Edition 50% vol. hier:

Neu: Glenfarclas Christmas Edition Vintage 2015 Limited Edition 50% vol.

Auch in diesem Jahr beeindruckt uns die Glenfarclas Distillery aus der Speyside zur festlichen Zeit mit ihrer exklusiven Christmas Edition. Die limitierte Edition wurde mit einer kräftigen Trinkstärke von 50,0 % Vol. abgefüllt und reifte anschließend in den feinsten Oloroso-Sherry-Fässern.

Glenfarclas Christmas Edition Vintage 2015 Limited Edition – higher strength at 50,0% ABV – Matured in 100 % Oloroso Sherry Casks

Mit der Christmas Edition präsentiert Glenfarclas regelmäßig Jahrgänge, die zur Weihnachtszeit destilliert wurden. Diese Abfüllung wurde im Dezember des Jahres 2015 destilliert und reifte anschließend in den traditionellen Dunnage Warehouses der Brennerei. Die exklusive und streng limitierte Edition vereint komplexe Sherry-Aromen, Demerara-Süße, weihnachtliche Aromen und wurde in kraftvoller Trinkstärke mit 50,0 % Vol. abgefüllt. Der Single Malt kommt selbstverständlich ohne Farbstoff und ohne Kältefiltrierung und ist auf 3.600 Flaschen limitiert.

Die Limited Edition ist mit einem UVP: € 64,90 im Handel verfügbar.

Tasting Notes:

Nose: Intensiv kräftige Sherry Aromen, malzig, Gewürze, feine Nussaromen und Christmas Cake.

Palate: Malzig, Kräuter, Toffee, dunkle Schokolade und Beerenfrüchte.

Finish: Demerara-Süße, fruchtig, mit Noten von Orangenschalen. Ein kräftiger und langanhaltender Abgang.