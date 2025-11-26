Cotswolds Distillery bringt Highgrove Evergreen – mit Gerste vom Anwesen von König Charles III.

Die Cotswolds Distillery bringt einen weiteren Whisky aus der Zusammenarbeit mit dem Highgrove Estate im Besitz von König Charles III., nach dem Highgrove Single Malt Whisky Anniversary Edition 2025, der zum 20. Hochzeitstag von Charles und Camilla veröffentlicht wurde:

Der Highgrove Evergreen wurde mit Plumage Archer gebrannt, eine Gerstensorte, die auf dem Anwesen von Charles III. angebaut wird. Der mit 46% abgefüllte Whisky wird ein Mitglied der Core Range der Brennerei und in Batches immer wieder aufgelegt werden. Er reifte in Bourbon casks und STR casks und soll Noten von Gartenfrüchten, mazige Süße und warme Gewürze bieten, ergänzt durch die im STR-Fass entstehende Süße von roten Beeren.

Die Verpackung des Highgrove Evergreen ziert ein Gemälde von König Charles III., das „A View from the Wildflower Meadow“ betitelt ist.

Der Gründer der Cotswolds Distillery, Daniel Szor, sagt dazu:

„When I first purchased Plumage Archer barley from the Highgrove Estate many years ago, I could never have imagined it would grow into a collaboration of this scale. To now craft a whisky that reflects our shared commitment to craftsmanship, provenance, and respect for the land is a genuine honour. “Highgrove Evergreen marks a remarkable milestone for our distillery and for the continued evolution of the English whisky category. We look forward to sharing this release with the proud British public, and eventually with international markets as well, particularly the United States, as we set our sights on key regions for 2026.”

Der offizielle Launch des Highgrove Evergreen ist am 4. Dezember 2025, die Abfüllung wird 100 Pfund kosten. Die Shopseite des Whiskys in der Cotswolds Distillery ist zum Zeitpunkt, da dieser Artikel erstellt wurde, noch unvollständig – Sie können sie aber bei Interesse bookmarken…