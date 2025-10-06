Cotswolds Distillery veröffentlicht Wychwood Harvest Edition

Die englische Cotswolds Distillery stellt eine neue Abfüllung ihrer Harvest Edition vor. Die Reihe porträtiert die Region, in der die Destillerie sich befindet, und die für manche zu den schönsten Landschaften Englands zählt. Wie jedes Jahr besticht die Abfüllung der Harvest Series durch einzigartige Kunst. Für die Verpackung wurde die lokale Künstlerin Andrea Bates engagiert. Auf der Verpackung der Wychwood Harvest Edition fängt sie die Bauerntradition der Cotswolds mit sanften Hügeln unter einem bewölkten Himmel ein.

Bei der Auswahl der Fässer ließ die englische Destillerie ihrem Head of Production Alice Pearson, die mit 25 Jahren zu den jüngsten Destillateurinnen Großbritanniens gehört, freie Hand. Ihre Wahl fiel auf eine Mischung aus ehemaligen Bourbonfässern und Portweinfässern, die vor fast zehn Jahren befüllt wurden.

Official tasting notes

Nose: Rich dark fruit, like stewed berries, compote, and forest fruits.

Palate: Soft vanilla from the bourbon barrels with a very slight hint of peat.

Wie bereits die letztjährigen Harvest Edition, ist auch die Cotswolds Wychwood Harvest Edition über die Cotswolds Distillery und ihren Shops erhältlich. Die Abfüllung ist auf 1.500 Flaschen limitiert und kostet £100 (dies wäre etwa 115 €).