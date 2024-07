Cotswolds Distillery und M&H Whisky Distillery bringen gemeinsam Blended Malt Whisky in Gedenken an Dr. Jim Swan

Eine interessante Idee präsentiert die englische Cotswolds Distillery – einen Blended Malt, der aus der Zusammenarbeit zwischen zwei Destillerien, die vom Know How des verstorbenen Dr. Jim Swan profitierten, resultierte. Gemeint sind damit die eigene Brennerei in den Cotwolds, und die israelische Milk & Honey Distillery in Tel Aviv.

Ob beide Destillerien für die insgesamt 700 Flaschen ausschließlich STR-Casks, also jenen Fasstyp, der von Dr. Jim Swan ersonnen wurde (shaved, toasted und recharred Rotweinfässer), verwendet haben, ist nirgendwo definitiv angeführt, aber anzunehmen. Abgefüllt wurde der Blended Malt mit 50% vol. Alkoholstärke, und seine Tasting Notes lesen sich wie folgt:

Nose:

Butterscotch, toffee and cassia bark

Palate:

Fresh coconut and pears are joined by juicy plums and rich figs

Finish:

Fruity and rich with a hint of sweet spice

Die Commemoratove Edition for Dr. Jim Swan der beiden Brennereien ist über den Webshop der Cotswolds Distillery zu beziehen. Nach Deutschland kann geliefert werden, zu den 145,95 Euro für den Whisky kommen dann allerdings noch die Versandkosten und alfällige Gebühren dazu.