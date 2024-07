Jetzt vorbestellbar: SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years mit Marsala Cask Finish

Der SLYRS 12yo gilt mittlerweile als Klassiker unter den Whiskys der Brennerei nahe des Schliersees – und die jährliche Sonderausgabe mit einer Nachreifung in einem speziellen Fass auch als Sammlerstück. Diesmal hat sich die Brennerei für eine Nachreifung im Marsala Cask entschieden. Die auf 964 Flaschen limitiere Sonderausgabe des SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Marsala Cask Finish kommt mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt in einer massiven Box aus Eichenholz und mit der Beigabe eines kleinen 5cl-Samples zum Preis von 209,90 Euro am 5. August in den offiziellen Verkauf, ist aber bereits jetzt auf der Webseite der Brennerei vorbestellbar – die Abgabe ist auf zwei Flaschen pro Haushalt beschränkt worden.

Die Destillerie schreibt zum SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Marsala Cask Finish:

SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Marsala Cask Finish

Jetzt im exklusiven Online Vorverkauf

Nach der schonenden Destillation durfte der SLYRS Bavarian Single Malt Whisky Marsala Cask Finish Aged 12 Years in unseren SLYRS Fässern volle 12 Jahre reifen und ruhen. Erst in wertvollen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche gereift, verleiht ihm das anschließende Finish in hochwertigen Marsala-Fässern aus Sizilien seinen unverwechselbaren Geschmack. Die intensiv fruchtigen Aromen des Marsala und die besonders weichen Noten des SLYRS Single Malt Whiskys harmonieren perfekt und ergeben eine einzigartige, streng limitierte Sonderedition.

Die Tasting Notes:

Farbe: Goldener Bernstein mit leicht rötlichem Schimmer.

Geruch: Fruchtig-lieblich mit Noten von Aprikosen, Vanille, Karamell sowie einem Hauch von roten Beeren und Zimt.

Geschmack: Reife Pfirsiche mit getrockneten Früchten, Vanille ergänzt durch dunkles Karamell, ausgewogene Eichenholzwürze und leichte Noten von gerösteten Mandeln.

Nachklang: Sanft und ausgewogen, wärmend mit fruchtiger Süße sowie einem Hauch von Schokolade und roten Beeren.

Exklusiver Online-Vorverkauf ab 31.07.24 – 10 Uhr im SLYRS Webshop. Versand der Ware ab 03.08.24

Limited Edition. 2 Flaschen pro Person/Haushalt.

Offizieller Releasetermin: 05. August 2024