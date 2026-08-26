TTB Neuheiten: Tamdhu Batch Strength #009, Tamdhu Reserva 13yo, Torabhaig Signature Reserve Sauternes Cask

Drei Neuheiten sind soeben in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht, und als unsere Leser sollen Sie natürlich die ersten Sein, die über sie etwas erfahren können.

Fangen wir mit einem Torabhaig von der Isle of Skye an, der gestern, am 25. August, in die Flasche gekommen ist: Der Torabhaig Signature Reserve Sauternes Cask wurde von den Mitgliedern der Norfolk Whisky Group ausgesucht und stammt aus Fass 3508, in das er am 31. Dezeber 2018 gelegt wurde. Abgefüllt sind die 269 Flaschen mit 59% vol. Alkoholstärke, und obwohl die Norfolk Whisky Group ein englischer Whiskyclub ist, ist die Abfüllung in 0,75l-Flaschen, also der US-Größe, in der Datenbank angegeben. Weit verbreitet wird sie also weder hier noch dort sein, aber echt Fans lassen sich davon wohl auch nicht abschrecken. Hier jedenfalls die Label dazu:

Weitaus mehr verbreitet werden die beiden neuen Whiskys aus der Speyside-Brennerei Tamdhu sein (in Deutschland dann schon über Kirsch Import erhältlich): Der Tamdhu Batch Strength #009 ist die erste Abfüllung dieser Art seite 2023, als der #008 erschien. Er ist 12 Jahre alt und mit 56,5% vol. alc. abgefüllt – seine Label sehen so aus:

Mit 46% vol. Alkoholstärke lammt der Tamdhu Reserva 13yo in die Flasche – mehr verraten die Label aber auch nicht. Er sollte nicht mit der Abfüllungsserie Gran Reserva verwechselt werden, die in Batches herauskam, das hier scheint einfach eine neue Altersstufe in der Core Range zu werden (aber das ist jetzt mal ins Blaue geraten, bitte nicht als sichere Ansage werten).