Serge verkostet: Zwei Unabhängige aus Deanston

Deanston, in den schottischen Highlands gelegen, ist eine Brennerei, die mit eigenen Originalabfüllungen in Bezug auf Special Editions recht aktiv ist – vornehmlich mit ausgefallenen Fassbelegungen (was Serge in seiner etwas längeren Einleitung heute als generellen Trend in der Whiskyindustrie nicht ganz zu unrecht kritisiert).

Bei den Indies handelt es sich heute hingegen um zwei Abfüllungen, die aus dem ganz normalen Fass stammen (Bourbon Barrel und Hogshead), eine Stilistik, die löblicherweise wieder mehr und mehr Anhänger findet, zeigt sie doch den Charakter eines Destillats „ungeschminkt“, wenn dieses Bild erlaubt sei.

Die beiden Einzelfassabfüllungen der Verkostung werden gut, aber nicht überschwänglich bewertet:

Abfüllung Punkte