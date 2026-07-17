Den ältesten Glenfarclas gemeinsam mit Master Distiller Callum A. Fraser verkosten zu können – diese einmalige Gelegenheit bietet sich Whiskyfreunden bei einem Tasting am 2. Oktober 2026, das Glenfarclas gemeinsam mit dem Importeur, HaWe Bremen, veranstaltet. Ort der Verkostung des Glenfarclas 70yo wird das Trompetenschlössle in Tägerwilen in der Schweiz sein.

Untenstehend die Informationen, die wir für Sie erhalten haben. Bei Interesse sollten finden Sie am Ende der Informationen die Links zur Anmeldung und zu weiteren Infos. Das Tasting (es kostet umgerechnet 480 Euro) ist dort bereits als „ausverkauft“ gelistet, Interessenten können sich aber noch auf eine Warteliste eintragen lassen.

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Glenfarclas präsentiert den ältesten jemals veröffentlichten Single Malt: Exklusive Verkostung des Glenfarclas 70 Jahre mit Master Distiller Callum A. Fraser

Tägerwilen, Oktober 2026 – Ein außergewöhnlicher Moment in der Geschichte des schottischen Single Malt Whiskys: Glenfarclas präsentiert mit dem Glenfarclas 70 Jahre den ältesten jemals von der traditionsreichen Speyside-Destillerie veröffentlichten Single Malt. Anlässlich dieser historischen Abfüllung lädt Glenfarclas mit der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft am 2. Oktober 2026 zu einer exklusiven Glenfarclas Warehouse Door Experience im Trompeterschlössle Hotel & Résidence in Tägerwilen ein. Präsentiert wird die Glenfarclas Warehouse Door Collection bestehend aus 30 Jahre, 35 Jahre, 40 Jahre und als Abschluss die 70 Jahre Rarität.

Das Trompeterschlössle Hotel & Résidence bietet als Europas 1. Whisky-Hotel den idealen Rahmen für ein außergewöhnliches Whisky Event. Das charmante Hotel bietet mit schottisch inspiriertem Ambiente, einer Auswahl von über 300 Whiskys an der hoteleigenen Pot Still-Whiskybar, sowie dem hochwertigem Gourmet Restaurant die perfekte Atmosphäre für diesen Anlass.

Begleitet wird der Abend von Callum A. Fraser, dem vielfach ausgezeichneten Distillery Manager von Glenfarclas. Erst kürzlich wurde er bei den Icons of Whisky 2026 als „Master Distiller 2026“ ausgezeichnet. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Single-Malt-Branche und über 13 Jahren als Distillery Manager zählt Fraser zu den prägenden Persönlichkeiten der schottischen Whiskywelt.

Im Mittelpunkt des exklusiven Tastings steht die Verkostung des Glenfarclas 70 Jahre – einer außergewöhnlichen Rarität, die über sieben Jahrzehnte in den traditionellen Lagerhäusern der Destillerie reifen durfte. Callum A. Fraser hat das Fass über viele Jahre persönlich begleitet und schließlich den idealen Zeitpunkt für seine Abfüllung bestimmt.

Das Meisterwerk Glenfarclas 70 Jahre stammt aus dem historischen Warehouse No. 8 der Glenfarclas Distillery, das einst Teil der ursprünglichen Mälzerei war und bereits in Betrieb stand, als der heute 70 Jahre alte Whisky destilliert wurde. Genau dort begann die außergewöhnliche Reise dieser Rarität vor sieben Jahrzehnten.

Die Gäste erwartet nicht nur die seltene Gelegenheit, den ältesten jemals veröffentlichten Glenfarclas Single Malt zu verkosten, sondern auch ein persönlicher Einblick in die Philosophie und Handwerkskunst der unabhängigen Familienbrennerei. Callum A. Fraser nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise durch die Geschichte von Glenfarclas, die Besonderheiten der Reifung und erzählt die Geschichte dieses außergewöhnlichen Fasses. Auf Wunsch besteht zudem die Möglichkeit, eine persönliche Signatur oder Widmung des Master Distillers zu erhalten.

Mit der Glenfarclas Warehouse Door Experience im Hotel Trompeterschlössle wird ein Abend geschaffen, der Whiskygeschichte erlebbar macht – authentisch, persönlich und geprägt von einem der seltensten Single Malts der Gegenwart.

Termin: 2. Oktober 2026

Ort: Hotel Trompeterschlössle Tägerwilen

Tickets: hier erhältlich über Hotel & Résidence Trompeterschlössle

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