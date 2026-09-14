Glenturret Distillery präsentiert ihre neue Abfüllung Remanence

Die in Crieff ansässige Highland-Brennerei The Glenturret veröffentlicht mit The Glenturret Remanence eine neue Limited Edition. Hergestellt aus getorftem Destillat und ohne Altersangabe, definiert sich die neue Abfüllung nicht nur durch die Zeit, wie es heißt, sondern auch durch den Eindruck, den sie hinterlässt.

Gereift in Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche, kreierte Bob Dalgarno, Whisky Maker von The Glenturret, diesen Single Malt, der mt diesen Tasting Notes beschrieben ist:

A refined veil of freshly awakened smoke opens the whisky, lifted by citrus brightness and soft vanilla sweetness. At its heart, smooth caramel unfolds into layers of elegant oak spice, balanced with quiet restraint. The finish is long and evocative, where gentle smoke and soft spice linger, long after the final sip.

The Glenturret Remanence ist in limitierter Auflage über die Website der Destillerie sowie bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von £95 (113,95 €) erhältlich.