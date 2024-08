The Glenturret veröffentlicht Still Life Summer

The Glenturret distillery, die zur Lalique Group gehört, bringt heute mit Still Life Summer bereits die dritte Ausgabe der Still Life Serie auf den Markt. Winter und Frühling waren die vorherige Veröffentlichungen, die Herbst-Ausgabe soll erst im nächsten Jahr erscheinen. Die Veröffentlichung der Sommerausgabe fällt zusammen mit dem 40. Jubiläum ihres whisky maker Bob Dalgarno.

“For The Glenturret Distillery, Summer is traditionally a quieter time with our silent season taking place. Historically this was partly due to a lack of water in the warmer months and the need for production workers to assist on farms during the busy summer – many farms were directly owned by, or linked to, distilleries. While modern times have changed this dynamic, most distilleries still observe some downtime in summer for essential maintenance…

Whilst production may be quieter, farming never slows down and I enjoy watching the barley grow and change from green to gold under the warmth of the sun. Walking through the fields, chatting with farmers, and observing the crop’s progress is something I eagerly anticipate each year.”

The Glenturret Whisky Maker, Bob Dalgarno