Bowmore mit neuem Design und zwei neuen Kollektionen

Einige Neuerungen kündigt Bowmore heute an. Zum einen werden die Abfüllungen der Islay-Brennerei ab 2025 in einem neuen Design erscheinen. Zusätzlich veröffentlicht Bowmore zwei neue Kollektionen mit insgesamt acht neuen Whiskys, bereits in der neuen Gestaltung.

Das neue Design zeichnet sich durch morphische Linien aus, die „die außergewöhnlich ausdrucksstarke und vielschichtige Natur des Charakters von Bowmores“ widerspiegeln sollen. Schwarz bleibt die traditionelle Farbe der Marke und ist eine Hommage an den Black Bowmore, der 1964 destilliert wurde und in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiert.

Mit der Bowmore Sherry Oak Collection und Bowmore Appellations – diese erscheint im Travel Retail – kündigt Bowmore gleich zwei neue Abfüllungs-Reihen an.

Die Bowmore Sherry Oak Collection umfasst vier Whiskys, die alle in Sherryfässern aus europäischer Eiche gereift und mit 43 % Alkohol abgefüllt wurden.

Bowmore Sherry Oak 12 yo bietet „süße Würze und Nussigkeit“ mit „schwelender Rauchigkeit“ und wird für £59 erhältlich sein

Bowmore Sherry Oak 15 yo reifte in first-fill oloroso Sherry casks, und hat einen empfohlenen Verkaufspreis von £116.

Bowmore Sherry Oak 18 yo reifte zuerst in Oloroso-Fässern, gefolgt von einer zweiten Reifung in Pedro Ximénez-Fässern. UVP hier £198.

Bowmore Sherry Oak 21 yo lagerte ebenfalls in Oloroso- und Pedro Ximénez-Fässern und kommt in den Handel mit einer UVP von £405.

Die Bowmore Sherry Oak Collection wird ab September, wie bei The spirits business zu lesen, an Fach- und Luxushändler in wichtigen Städten wie London, Paris, Toronto und München ausgeliefert.

Exklusiv im globalen Reiseeinzelhandel erscheinen wird Bowmore Appelations. Die Kollektion besteht ebenfalls aus vier Abfüllungen und konzentriert sich auf Weinanbaugebiete wie Burgund, Bordeaux und das Douro-Tal.

Bowmore Appelations 14 yo lagerte in ehemaligen Bourbonfässern und in Bordeaux-Barriques. Preis: US$67

Bowmore Appelations 16 yo reifte in ehemaligen Bourbonfässern sowie in Sherryfässern aus europäischer Eiche. Anschließend lagerte der Malt in ruby Port casks aus dem Tal. Der Verkaufspreis wird hier bei US$108 liegen.

Bowmore Appelations 19 yo lagerte in in ex-Bourbon casks und erhielt ein Finish in Pinot Noir-Fässern aus dem Burgund. Sein Preis beträgt US$200.

Bowmore Appelations 22 yo reifte in Sauternes-Fässern und wird US$ 500 kosten.

Bowmore Appellations wird ab Oktober in den Reisezentren der Flughäfen wie Changi und Heathrow erhältlich sein. Sowohl Sherry Oak als auch Appellations werden ab Oktober bei Bowmore auf Islay erhältlich sein.