North Uist Distillery ist bereit für die Whisky-Produktion

Es ist bereits recht lange her, dass wir letztmalig über die North Uist Distillery auf der gleichnamigen Insel berichten konnten. Die Genehmigung, eine Destillerie, ein Besucherzentrum und einen Shop auf der Insel der Hebriden zu errichten, erhielten Kate MacDonald und Jonny Ingledew am 1. Februar 2018 (wir berichteten). Mehr als zwei Jahr später fanden die Beiden auch das passende Gelände hierfür (auch hier berichteten wir).

Quelle: Facebook-Seite der North Uist Distillery

Nun scheint es endlich soweit zu sein, dass die North Uist Distillery mit der Produktion ihres Whiskys beginnen kann. Denn die Brennerei erreichte, wie auf ihrer Facebook-Seite zu sehen ist, ein Container mit 200 whisky barrels aus Kentucky. Bereits zu Beginn des Jahres kündigte die Destillerie auf ihrer Website an, dass die Destillerie-Ausrüstung in diesem Frühjahr auf der Insel eintreffen solle. Ebenfalls auf der Facebook-Seite der Brennerei zu sehen, ist das Einrichten der neuen Destillerie zu sehen, in zwei reels (hier und hier) und einer Bildergalerie.

Quelle: Facebook-Seite der North Uist Distillery