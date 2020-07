North Uist Distillery erwirbt historisches Gebäude für neue Whisky-Brennerei

Bereits im April 2018 durften wir über die North Uist Distillery berichten. Damals beantragte das Unternehmen den Bau einer Destillerie, eines Besucherzentrum und Shops auf der Insel North Uist. Dieses Islan liegt westlich von Skye sowie südlich von Harris und gehört zur Gruppe der Äußeren Hebriden. Diesem Antrag wurde von den zuständigen Behörden auch stattgegeben. Doch dann wurde es lange still um dieses Projekt. Bis heute.

Denn wie wir heute lesen können, haben Kate MacDonald und Jonny Ingledew, die Eigentümer der North Uist Distillery, nun auch das passende Gelände mit bereits bestehenden Gebäuden für ihre neue Brennerei gefunden und erworben. Nunton Steadings liegt auf der Isle of Benbecula und gehört wohl zu North Uist. Hier war früher einen Nonnenkloster, welches im Jahr 1300 erbaut wurde. An dieser Stelle entstand dann Anfang des 18. Jahrhunderts der Gebäudekomplex in seiner jetzigen Form. Und auch ein Hauch schottischer Geschichte weht weht durch und über Nunton Steadings. Charles Edward Louis Philip Casimir Stuart, besser bekannt als Bonnie Prince Charlie, soll nach der Niederlage der Jakobiten in Culloden am 16. April 1746 Zuflucht gesucht haben.

Modell der Destillerie, Quelle www.northuistdistillery.com

Die Gerste für den Whisky, der hier destilliert werden soll, soll Bere Barley sein, die von örtlichen Farmern angebaut wird. Ab 2022 soll in North Uist Distillery dann destilliert und Whisky hergestellt werden. Es ist geplant, mit der technischen Einrichtung der Brennerei im März nächsten Jahres zu beginnen. Doch fehlen für die Beschaffung des Equipments noch die finanziellen Mittel. Hier soll mit einer Crowdfunding-Kampagne das nötige Geld gesammelt werden. Diese soll noch in diesem Jahr starten.