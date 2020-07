Glenfarclas „Stillmen’s Dram“ ab heute online erhältlich

Jedes Jahr wählen verschiedene Mitglieder der Glenfarclas Distillery einen Whisky aus, der beim Spirit of Speyside Festival in limitierter Auflage verkauft wird. In diesem Jahr waren die Stillmen John, Jimmy und Graham an der Reihe. Sie wählten das Fass # 1446 aus, ein First-Fill Oloroso Sherry Butt, welches 2009 befüllt wurde und 658 Flaschen in Fassstärke mit 60,1% Vol ergab. Zwischen dem 29. April und dem 4. Mai sollte Glenfarclas „Stillmen’s Dram“ auf dem Festival verkauft werden. Doch dazu kam es dann nicht. Das diesjährige Spirit of Speyside Festival fiel bekanntlich den covid-19-Maßnahmem zum Opfer und fand nicht statt.

BI Wine and Spirits

Gemeinsam mit BI Wine and Spirits bietet Glenfarclas ab heute diese Abfüllung online an. Glenfarclas „Stillmen’s Dram“ ist zu einem Preis von 100 GBP erhältlich. Von jeder verkauften Flasche spendet Glenfarclas 10% des Gewinns an Moray Food Plus. Die Organsiation setzt sich für die Bekämpfung von Mängeln bei der Lebensmittelversorgung in der Speyside-Gemeinde einsetzt.