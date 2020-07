Whiskystats: Der Sekundärmarkt normalisiert sich

Nach seinem Allzeithoch im Februar 2020 beruhigt sich der Sekundärmarkt für Whisky wieder. In ihrer Analyse für den Juni 2020 – mehr als 13.000 Flaschen Whisky wechselten ihren Besitzer – bezeichnet Whiskystats die erzielten Preise als sich seitwärts bewegend. Im Whiskystats Whisky Index (WWI) verloren die historisch am meisten gehandelten Whiskys ganz leicht um 0,41% an Wert. Und auch die Fab50 collection, eine Auswahl von 50 beliebten und repräsentativen Abfüllungen, gab ganz leicht nach. Ihr Wert war im Juni um 1,36 % niedriger und betrug 122.000 Euro. Das ist das gleiche Preisniveau wie im August 2018. Auf längere Sicht gesehen hat sich also hier nicht viel bewegt.

Gefragt auf dem Sekundärmarkt im letzten Monat war, man mag hier fast selbstverständlich hinzufügen, Ardbeg Blaaack. Diese Abfüllung tauchte im Juni in den unterschiedlichen Auktionen auf und wurde mit 67 Trades zum meist gehandelten Whisky des Monats. Die Preise schwankten zwischen 150 und 196 Euro und lagen im Durchschnitt bei 166 Euro pro Flasche.

Ungefähr drei Viertel der auf Auktionen gehandelten Flaschen sind Originalabfüllungen. Unter den am meisten gehandelten unabhängigen Abfüllern im Juni 2020 finden sich die Scotch Malt Whisky Society, Gordon & MacPhail, Signatory Vintage und Cadenhead. Und auch für diese Vier errechnet Whiskystats einen Index. Hierbei sind die am meisten gehandelten Veröffentlichungen von Signatory Vintage den Original Bottlings fast ebenbürtig. Beide Indizes liegen derzeit weit über der 200-Punkte-Schwelle. Mit rund 180 Indexpunkten sind Gordon & MacPhail und die Scotch Malt Whisky Society auf dem gleichen Niveau. Nur Cadenhead liegt weit dahinter. Ihr Index weist in den letzten vier Jahren keine Zuwächse auf. Whisky-Sammler scheinen diese Abfüllungen nicht im Fokus zu haben, Whisky-Trinker da sicherlich eher.

Dass die erzielten Preise nicht immer so einfach zu erklären sind, zeigt Whiskystats anhand zweier Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society. Ihre Abfüllung 53.11 aus der Islay-Brenneri Caol Ila war im Juni 2012 auf einer Auktion noch für 100 Euro zu haben. Im letzten Monat mussten dann für dieses Bottling schon 800 Euro bezahlt werden. Bei einer Wertsteigerung von fast 700% in den letzten acht Jahren könnte mancher Whisky-Investor diesem verpasstem Gewinn sicherlich eine Träne hinterher weinen. Doch anderseits musste für die Abfüllung 53.284 (Feis Ile 2019) aus der gleichen Destillerie im Februar noch 420 Euro bezahlt werden. Im letzten Monat reichten dann bereits 116 Euro aus, um dieses Bottling zu seiner Sammlung hinzufügen zu dürfen.

Genauere Infos können Sie dem Artikel auf Whiskystats entnehmen – und unser Dank für den Hinweis auf die neuesten Statistiken geht auch in diesem Monat an unseren Leser Jedi.