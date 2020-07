Neu: Fettercairn 22 Year Old

Whyte & Mackay als Eigentümer dieser Highland-Brennerei kündigt heute die Erweiterung der Fettercairn Core Range an. Bereits im letzten Monat kam der Fettercairn 16 Year Old hinzu (wir berichteten). Zukünftig ergänzt der Fettercairn 22 Year Old das Portfolio der Brennerei.

Fettercairn 22 Year Old ist mit 47 % Vol. abgefüllt und reifte ausschließlich in erst befüllten American Ex-Bourbon Cask. Er soll Noten von Bananen, Zitrusfrüchten, Pflaumen, Rosinen, Feigen und Lebkuchen liefern. Am Gaumen folgen Noten von gewürzter Birne, karamellisierter Orange, Kaffee, Lakritz, Sauerkirsche, Pflaume und Melassesirup. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £200, was etwa 220 € entspricht. Fettercairn 22 Year Old wird zunächst exklusiv in einer britischen Whiskyhandelskette erhältlich sein. Im August soll er dann auch an weitere Fachhändler ausgeliefert werden. Wir hoffen, auch bei uns.