Neu: Drei Glen Moray Single Cask Releases der Distillery Edition Serie

Glen Moray Chardonnay Cask 2003, Glen Moray Burgund Cask 2004 und Glen Moray Chenin Blanc Cask 2004 – dies sind die drei neuen Abfüllungen der Distillery Edition Serie von Glen Moray. Normalerweise sind die Bottlings der Distillery Edition Serie, wie der Name bereits vermuten lässt, ausschließlich für Destilleriebesucher reserviert. Sie werden nicht in Geschäften oder online verkauft. Und auch wenn das Besucherzentrums wieder eröffnet ist, können momentan noch nicht viele Whisky-Touristen einen Halt in der Brennerei einlegen.

Deshalb bietet Glen Moray einen besonderen, fast altmodischen Service an. Glen Moray Chardonnay Cask 2003 (58,9% Vol.), Glen Moray Burgund Cask 2004 (60,1% Vol.) und Glen Moray Chenin Blanc Cask 2004 (60,3% Vol.) sind ab sofort direkt in der Brennerei unter der Telefonnummer +44 01343 550900 für einen UVP von jeweils £ 85,00 erhältlich. Bei Interesse bitten wir die Bezahl- und Versandmöglichkeiten auch direkt in der Brennerei zu erfragen.

Iain Allen, Brand Ambassador von Glen Moray und Manager des Distillery Visitor Centers, kommentiert dies wie folgt: