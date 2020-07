Nc’nean Distillery bietet den Kauf von Fässern mit New Make an

Trotz aller Widrigkeiten, die dieses Jahr brachte und noch bringen wird, wird 2020 ein wichtiges Jahr in der Geschichte der Nc’nean Distillery sein. Zum einen schloss die Brennerei zu Beginn des Jahres ihre Finanzierungskampagne erfolgreich ab (wir berichteten). Und zum anderen wird die destillerie 2020 ihren ersten Flaschen Scotch Whisky abfüllen. Anlässlich dieses wichtigen Ereignisses bietet die Nc’nean Distillery sechzig Fässer mit New Make im Nc’nean Private Casks Program zum Kauf an. Es stehen unterschiedliche Fassarten zur Auswahl:

Sherry-Seasoned Casks zum Preis von £4,100 (ca. 4.500 €)

zum Preis von £4,100 (ca. 4.500 €) Ex-Bourbon Barrels zum Preis von £3,000 (ca. 3.300 €)

zum Preis von £3,000 (ca. 3.300 €) STR-Ex-Weinfässer zum Preis von £3,900 (ca. 4.300 €)

Als eine weitere Möglichkeiten können Interessierte auch noch einen anderen New Make wählen, der aus einer veränderten Maische, anderen Hefen und anderen Cut Points resultiert. Diese Option bietet zusätzliche Kosten in Höhe von £500 (ca. 550 €) und bietet einen Whisky, der „in 10 Jahren perfekt ist, aber in fünf Jahren noch nicht fertig ist“.

Bei Interesse oder weiteren Fragen bieten die Website der Nc’nean Distillery eine Kontaktmöglichkeit. Möglicherweise beantwortet Cindy Drew, Head of the Nc’nean Private Casks Program, in ihrem Video ja auch schon einige dieser Fragen. Dieses Video finden Sie auf Youtube und wie gewohnt auch im obereren Bereich unseres Posts.