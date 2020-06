Neu: Fettercairn 16 Year Old

Bereits Ende des letzten Sommers (wir berichteten) kündigte die Highland-Destillerie Fettercairn die Erweiterung ihrer Standard-Range für das erste Quartal 2020 an. Mit einer kleinen Verspätung präsentiert der Brennerei-Eigentümer Whyte & Mackay nun den ersten Neuzugang. Für den Fettercairn 16 Year Old verwendete die Brennerei chocolate malted barley, also stark geröstetes Gerstenmalz. Nach einer Lagerung in erst befüllten Bourbon-Fässern folgte eine zweijährige Reifung in Sherry- und Portfässern. Abgefüllt ist der Single Malt mit 46,4 % Vol..

Wie im letzten Jahr angekündigt, ist dieser neue Fettercairn in der 1-Liter-Flasche für £80 (etwa 90 €) im globalen Reisehandel erhältlich. Zusätzlich erscheint diese Abfüllung auch im Fachhandel. Nach der exklusiven Markteinführung durch eine Whiksy-Handelskette in Großbritannien soll der Fettercairn 16 Year Old danach weltweit im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,7-Liter-Flasche beträgt £69.99, also etwas mehr als 80 €.