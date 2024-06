Fettercairn stellt Box mit 6 Abfüllungen zum 200. Geburtstag vor – Preis: £100.000

Zu ihrem 200. Geburtstag hat die Destillerie Fettercairn in den schottischen Highlands eine ganz besondere Jubiläumskollektion auf den Markt gebracht: Sechs Abfüllungen aus den Jahren 1964, 1973, 1988, 1995, 1999 und 2021 geben einen Überblick über die Whiskys der letzten 60 Jahre aus der Brennerei. Präsentiert wird das Ganze in einer ansprechenden und sehr dekorativen Box, die von John Galvin aus Metall und Holz gebaut wurde und mit ihrem Design das Licht, das durch die Bäume bei Fettercarin fällt, widerspiegeln soll.

Ganze zehn Stück der mit 100.000 Pfund (ca. 125.000 Euro) bepreisten Box gibt es, und nachfolgend listen wir die Tasting Notes der sechs enthaltenen Flaschen auf, um Ihre Fantasie etwas auf die Reise zu senden:

The 1964

Die bislang älteste Abfüllung aus Fettercairn, destilliert im Geburtsjahr von Distillery Manager Stewart Walker, der jetzt 35 Jahre bei Fettercairn arbeitet.

Colour – Bronzed gold richness, flecked with mahogany

Taste – Gentle hints of seared pineapple and caramelised fruit, married with a soft medley of raisins, dried prunes, and mellow wood spices.

Finish – An orchestration of Brazil nuts, bergamot, light cacao and clove.

The 1973

49 Jahre alt, destilliert, als das letzte klassische Dunnage Warehouse bei Fettercairn gebaut wurde, in einer für die Whiskyindustrie nicht einfachen Zeit.

Colour – Bronze with deep red notes

Taste – Rich cacao and dark berries, blackcurrant and raspberry are entwined with traces of Madagascan vanilla, guava, and plum

Finish – A huge floral finish of cherries, sweet balsamic and baking spices.

The 1988

Der 35 Jahre alte Whisky wurde ins Fass gelegt, als der längstdienende Distillery Manager Douglas Cooper in Ruhestand ging. Er war Teil des Teams, das den ikonischen Kühlungsring aus Kupfer um die Pot Still erfand.

Colour – Deep amber

Taste – Rich passion fruit and a balance of fine and dark cacao

Finish – Aromatic spices, including cassia and nutmeg.

The 1995

Ein Lieblingsfass von Gregg Glass, 28 Jahre alt.

Colour – Burnished gold with hazel traces

Taste – Golden syrup and poached strawberries, sultanas and warm apricot tart. Light and aromatic citrus is balanced by cassia bark.

Finish – Raspberry compote, light cacao and green tea, with soft wood spice.

The 1998

Ein Whisky mit 25 Jahren, der den Experimentiergeist der Brennerei einfängt. Der Hausstil von tropischen Früchten, durch ein ex-Cognac-Fass perfekt ausbalanciert.

Colour – Shimmering gold leaf

Taste – Lychee and passion fruit, alongside myriad orchard fruits and sweet patisserie notes

Finish – Blossom honey and candied oranges lead to cacao, vanilla and apricot

The 2021

Ein dreijähriger Whisky, destilliert zum Start des Programms zur Wiederaufforstung schottischer Eiche. Der einzige Fettercairn, der jemals so jung abgefüllt wurde.

Colour – Deep ruby

Taste – Ripe pineapple enhanced by dark berry fruits, fresh strawberry, red liquorice and notes of cacao.

Finish – Dark cherries, gently roasted coffee, Madagascan vanilla and soft baking spices