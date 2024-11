Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND und SPIRITS ALCHEMIST Sebastian Büssing leiten den November mit einer gemeinsamen Neuerscheinung ein: Unter dem Brandnamen The Liquid Madness präsentieren sie einen 15 Jahre alten Fettercairn, der ein ungewöhnliches Finish in einem Fass erhielt, das mit Ahornsirup vorbelegt war.

Welche interessanten Geschmacksnoten Sie erwarten und wo Sie den Whisky beziehen können, finden Sie untenstehend.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE LIQUID MADNESS präsentieren stolz ihren Find No. 9: ein 15-jähriger Fettercairn mit Finish im Maple Syrup Cask

THE LIQUID MADNESS: das sind Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND und SPIRITS ALCHEMIST-Mastermind Sebastian Büssing. Bei ihrem gemeinsamen Projekt sind ‚Out of the Box-Drinking‘ und der neugierige Blick über den flüssigen Tellerrand quasi Programm. Für ihre mittlerweile neunte Abfüllung zog es die umtriebigen „Finders of Brillant Booze“ aber zur Abwechslung einmal nicht in die weite Ferne, sondern ins beschauliche Aberdeenshire in Schottland.

Aus der am südöstlichen Rand der Highlands gelegenen Brennerei FETTERCAIRN stammt der 15-jährige Single Malt, dem die LIQUID MADNESS-Macher ein über 5-monatiges Finish im First Fill Maple Syrup Cask spendierten. „Whaaaaat? Ein Ahornsirup-Fass? Gibt es für die Jungs denn gar keine Tabus?“ Eine rhetorische Frage, oder? Aber keine Sorge: Der geschmacksintensive Highland Whisky liefert nicht nur einen vollen Ausschlag auf unserem „Madness-o-Meter“, sondern auch ein ordentliches Brett an Leckerness!

Ohne uns loben zu wollen: unser FETTERCAIRN ist schon ein echter Hinschmecker! Hier treffen klassische Highland-Noten auf eine ungewöhnliche, aber sehr spannende Nachreifung. Die lange Zeit im Ex-Bourbon-Fass hat ihm typische Fettercairn-Aromen verliehen: Vanille, Honigsüße und Karamell, ein Hauch Kräuter und eine dezente Fruchtigkeit – einfach ein tolles Zusammenspiel. Richtig interessant wird es aber erst mit dem Finish: über fünf Monate durfte der Highland Malt im erstbefüllten Ahornsirup-Fass nachreifen. Das verlieht ihm eine feine, dunkle Süße und eine extra Portion Würze, die aber nicht dominant wirken, sondern perfekt mit dem Charakter des FETTERCAIRN harmonieren. Das Ergebnis: ein Tropfen mit ganz besonderer Balance & Tiefe, ein ungewöhnlicher, überraschender Whisky für Kenner und experimentierfreudige Genießer!

FIND No. 9: FETTERCAIRN – SCHOTTLAND

Distilled & Matured in Fettercairn, Aberdeenshire

Single Malt Scotch Whisky • Single Cask Bottling • Alter: 15 Jahre

Reifung im Ex-Bourbon Cask + 165 Tage dauerndes Finish im First Fill Maple Syrup Oak Cask

52,7 % ABV • Abgefüllt in natürlicher Fassstärke, nicht gefärbt oder kühlfiltriert

107 Flaschen • 0,5 Liter-Flasche à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Der Fettercairn legt sich zunächst sehr süß in die Nase, er schmeichelt mit Honig, Vanille und warmer Karamellsoße, dazu gesellen sich Kuchenteig und würzige Noten von Zimt, Muskat-nuss und Herbstlaub. Die Frische von Zitronengras, Birne und floral-grasige Nuancen runden das Aroma ab.

Palate: Der Antritt vermittelt ein weiches, öliges Mundgefühl mit sehr viel Würze, bis sich ein Hauch von prickelnder Ingwerschärfe, etwas Zitronengras und Kräuternoten zeigen. Danach meldet sich das Maple Syrup-Finish mit angenehmer Intensität und wunderbarer Balance: die dunkle, samtige Süße von Ahornsirup, Crème brûlée und Toffee schmiegt sich an üppige Aromen von Kräuterhonig, Apple Crumble und sahnigem Vanillepudding. Feine Noten von Nüssen, Kaffee, Haferkeksen und Milchschokolade bilden den delikaten Abschluss …

Finish: Der Abgang ist mittellang und angenehm warm. Der Malt verabschiedet sich mit Noten von getrockneten Kräutern, einem Hauch Vanille, dunkler Schokolade und harmonischer Eichenwürze.

Fazit: Maple Madness – die süße Versuchung im Glas!

Ihr findet diese Abfüllung ab Freitag, den 1. November 2024 in unserem Shop unter www.thecaskhound.de oder bei unseren ausgesuchten Fachhändlern, deren Adressen ihr ebenfalls auf der Website findet.

Wenn wir Euch neugierig auf THE LIQUID MADNESS und unsere Abfüllungen gemacht haben: es lohnt sich auch, die Facebook-Seite „The Liquid Madness“ im Auge zu behalten …