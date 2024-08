Serge verkostet: Fünf Caol Ila

Die Single Malts der Brennerei Caol Ila sind ein häufiger und gern gesehener Gast in den Whiskyfun-Tastings, mittlerweile befinden sich fast 900 Verkostungsnotizen in ihrem Archiv. Die heutige Session zeigt exemplarisch, warum in den über zwanzig Jahren so viele Whiskys der Islay-Destillerie in den Tastings berücksichtigt wurden. Unabhängig vom Abfüller, der Dauer der Reifung, der verwendeten Fässer oder weiterer Merkmale erzielt Caol Ila auf Whiskyfun (in der Regel) hohe Punktzahlen. Die heutige Verkostung bildet da keine Ausnahme:

Abfüllung Punkte

Caol Ila 25 yo (43%, OB, +/-2024) 89 Caol Ila 8 yo 2015/2023 (40%, Signatory Vintage, Very Cloudy, The Un-chillfiltered Collection, LMDW, hogshead) 85 Caol Ila 12 yo ‘The Haunting Songs’ (51.6%, Brave New Spirits, The Whisky Heroes, 1st fill Oloroso sherry hogshead finish, cask #2310708 + 2310707, 694 bottles) 86 Caol Ila 13 yo 2009+2010/2024 (53%, Decadent Drinks, Islay Sponge, refill and 1st fill sherry hogsheads, 273 bottles) 86 Caol Ila 12 yo 2008/2021 (57.8%, Whiskyjace & Flickenschild, Art Edition No. 3, refill hogshead and sherry octave cask finish, 107 bottles) 88

Caol Ila. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen