The Glenturret mit dem bisher ältesten Whisky

In dieser Woche veröffentlichte die Highland-Destillerie The Glenturret ihren bisher ältesten Whisky. The Glenturret 50 yo reifte in einem Refill Sherryfass, das 1972 befüllt wurde. Ganze 150 Flaschen mit 40 % Vol. ergab dieses Fass nach der langen Reifezeit noch, die zu einem Preis von £40.000 (knapp 46.500 €) erhältlich sind.

Bottle #1 des The Glenturret 50 yo wird bei Sotheby’s als Teil der Whisky in Lalique-Auktion (vom 30. August bis 9. September) versteigert. Diese ist das einzige Exemplar, das mit Kunstwerken des schottischen Künstler Matthew Draper erscheint, die in Zusammenarbeit mit Method Studio erstellt wurden. Der erwartete Auktionspreis liegt deshalb mit £60.000 (knapp 70.000 €) auch deutlich höher.