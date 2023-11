Kodawari | Die Greatest Japanese Whiskey Collection erzielt bei Sotheby’s neuen Auktions-Rekord für japanischen Whisky

Hinter dem Weltrekord des Macallan 1926 Adami in der vergangenen Woche (wir berichteten) etwas untergegangen ist der Auktions-Rekord für eine Sammlung japanischer Whiskys. Ebenfalls bei Sotheby’s kam Kodawari | The Greatest Japanese Whiskey Collection zur Versteigerung. Die Sammlung umfasste über 150 Flaschen Karuizawa aus dem Jahr 1960 sowie seltene Whiskys aus den Brennereien Yamazaki, Hakushu, Yoichi und Hanyu. In einer vierstündigen Auktion in London erzielte sie einen Gesamtpreis von £1,784,937 (etwas mehr als 2 Millionen Euro).

Das höchste Einzelergebnis innerhalb dieser Sammlung erzielte eine Flasche Karuizawa 52 Year Old Cask #5627 1960, sie alleine brachte £300,000 (knapp 350.000 €) ein. Alle in der Auktion versteigerten Whiskys stammten von einem privaten Sammler, der anonym bleiben möchte. Über viele Jahre baute er die Kodawari-Sammlung auf, in die Versteigerung kam bisher allerdings nur ein erster Teil dieser Kollektion, wie Sotheby’s in der Ankündigung schreibt.