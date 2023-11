Serge verkostet: Zwei sehr alte Talisker

Zwei außergewöhnliche Abfüllung der Talisker Distillery betreten heute die Bühne der täglichen Verkostungen auf Whiskyfun. Talisker ‚Glacial Edge‘ ist ein 45 Jahre alter Malt Whisky, dieser reifte in Fässern, die 96 Stunden lang den Minustemperaturen und arktischen Winden in den Eislandschaften Kanadas ausgesetzt waren. Dies führte zu einer Sprengung des Holzes der Fässer, wodurch sich die Kontaktfläche des Fasses vergrößerte (wir stellten Ihnen diese Abfüllung Anfang des Monats vor). Mit etwas weniger Storytelling kommt das Bottling Talisker Prima & Ultima Fourth Release aus. Der Whisky lagerte in American oak hogsheads und Puncheons, und reifte ein Jahr länger als sein Partner in der heutigen Verkostung.

Da sich Serge heute zwischen den Beiden nicht für eine bessere Abfüllung entscheiden kann, müssen wir als Ergebnis dieser Verkostung ein hohes Unentschieden notieren:

Abfüllung Punkte

Talisker 45 yo ‚Glacial Edge‘ (49.8%, OB, Xpedition Oak series, 2,455 bottles, 2023) 93 Talisker 46 yo 1976/2022 (50.9%, OB, Prima & Ultima Fourth Release, American oak hogsheads, rested in Puncheons, 771 bottles, 2023) 93