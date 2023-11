Neu: Talisker Glacial Edge 45 Year Old (mit Galerie)

Mit dem neuen Talisker Glacial Edge 45yo bringt die Destillerie auf Skye eine außergewöhnliche Abfüllung auf den Markt: Gereift ist der Talisker Glacial Edge 45yo in zwei Fässern, die eine „Behandlung“ durch die Natur in Kanada erfuhren (mehr dazu in der Presseinfo), bei der durch Kälte das Holz aufgebrochen wurde und damit mehr Kontaktfläche mit dem Whisky erhielt.

Mehr zu diesem neuen Whisky, der zum Preis von 5299 Euro an sofort im Handel erhältlich sein wird, in der Presseaussendung:

TALISKER KÜNDIGT SEINEN BISHER AUFREGENDSTEN WHISKY AN: DER NEUE TALISKER GLACIAL EDGE 45 YEAR OLD, GEFORMT VON GLETSCHEREIS

Taliskers Glacial Edge ist der erste in durch Gletschereis veredelten Fässern gereifte Whisky der Marke. Der besondere Reifeprozess verleiht dem Talisker Glacial Edge eine unvergleichliche Geschmackstiefe.

Berlin, 01.11.2023 – Talisker präsentiert mit Stolz die neueste Kreation einer exquisiten Kollektion von Whisky-Sonderabfüllungen: den Glacial Edge 45 Year Old. Dieser einzigartige Whisky zeichnet sich durch einen besonders spannenden Reifeprozess aus: Er wurde über mehr als vier Jahrzehnte in Fässern gelagert, die von Gletschereis durchbohrt wurden – ein Novum in der Geschichte von Talisker.

Der Talisker Glacial Edge 45 – ein Whisky geprägt von der wilden Natur Kanadas

Zwölf sorgfältig ausgewählte Fässer aus amerikanischer Eiche wurden von der Talisker Destillerie auf eine außergewöhnliche Reise in die beeindruckenden Eislandschaften Kanadas geschickt. Dort wurden sie von einem speziell ausgebildeten Küfer behutsam bearbeitet: Die Fassspitzen wurden entfernt und die Fässer 96 Stunden lang unbarmherzigen Minustemperaturen und beißenden arktischen Winden ausgesetzt.



Das Holz der Fässer wurde durch die arktische Kälte gesprengt. Dadurch vergrößerte sich die Kontaktfläche zwischen Whisky und Holz während des Reifeprozesses erheblich. Das Ergebnis ist ein Geschmacksprofil von unbekannter Komplexität: Eine lebendige, einzigartige Note, hervorgerufen durch die spezielle Fassbehandlung, die die süßen und würzigen Aromen alter Bourbonfässer aus amerikanischer Eiche meisterhaft einfängt.



Der renommierte Whisky-Experte Charles Maclean MBE war vom Geschmack des Glacial Edge begeistert:

„Dieser außergewöhnliche Talisker präsentiert sich vollmundig, abgerundet und komplex, dabei aber stets lebendig und dynamisch. Trotz seines Alters ist der charakteristische Geschmack der Destillerie unverkennbar, aber mit einer besonderen, neuen Note verfeinert“.

Im Einklang mit dem Gletscher und der Natur – die Expedition hinter dem Glacial Edge

Bei der Reise ins arktische Kanada ging es Talisker nicht nur um die Kreation eines besonderen Whiskys, sondern auch um den Schutz der Umwelt. Daher fand die Reise in enger Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation und langjährigem Partner von Talisker, Parley for the Oceans, statt. Die Gletscherforscherin Dr. Alison Criscitiello, der Surfer Greg Long und der Snowboarder Taylor Godber führten die Expedition an.

Talisker und Parley arbeiten bereits im dritten Jahr zusammen, um gemeinsam für die Wichtigkeit des Schutzes der marinen Ökosysteme zu werben. Ein Teil des Erlöses des Talisker Glacial Edge 45-Year-Old ist für diesen Zweck bestimmt.

Vom Gletschereis bis zu den Seetangwäldern – alles auf diesem Planeten ist miteinander verbunden, und unsere Welt verändert sich schneller, als wir es uns vorstellen können. Tief in unserem Inneren wissen wir alle, dass wir die Art und Weise, wie wir zusammen leben, schnell ändern müssen. Für uns ist dieser Whiskey mehr als ein Getränk: Er bietet uns die Möglichkeit durch seine Entstehungsweise auf die Geschichte einer sich schnell verändernden Welt aufmerksam zu machen. Cyrill Gutsch, Gründer und CEO von Parley for the Oceans

Talisker Glacial Edge 45-Year-Old Single Malt Scotch Whisky ist weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern und auf Malts.com mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5299 Euro erhältlich.

Verkostungsnotiz

Aussehen: Leuchtend blasser Bernstein. Außergewöhnliche Perlung.

Nase: Reichhaltig, trocken und weich, mit einer leicht pfeffrigen Perlung. Klare maritime Kopfnoten erinnern an Seetang und Jod; ihre eiszeitlichen, mineralischen Begleiter lassen auf Löschkalk und Salzkristalle schließen. Die darunterliegenden komplexen, süßen Aromen erinnern an Trockenfrüchte und cremige Vanille. Sie verleihen Tiefe und Reichhaltigkeit. Ein leichtes Raucharoma schwebt im Hintergrund, kombiniert mit aromatischem Sandelholz. Ein Tropfen Wasser sorgt für eine Spur Mandel-Toffee. Die anderen Aromen spielen mit einer Note Hanfseil.

Körper: Voll, reichhaltig.

Gaumen: Die Textur ist wunderbar ölig und mundfüllend; der Geschmack beginnt toffeesüß, wird dann köstlich salzig und zunehmend pfeffrig. In diesem Alter ist er besonders intensiv – das feine Chiliaroma ist deutlich spürbar. Ein Schuss Wasser verbindet alle Aromen. Die angenehmen Salz- und Toffeenoten erinnern an Salzkaramell mit einer Prise Pfeffer.

Finish: Sehr lang, mit herrlichem Chili-Pfeffer-Effekt und einer Spur Kerzenwachs. Diese Kombination verstärkt sich im Abgang, in dem sowohl Salz als auch Pfeffer bestehen bleiben. Der Geschmack wird salziger, wenn Wasser zugefügt wird, mit weniger Pfeffer und einem leichten Raucharoma.

Limitiert auf 2.455 Flaschen

Abgefüllt aus 12 durch Gletschereis veredelte amerikanische Eiche Fässern

Alkoholgehalt: 49,8 Vol.-%

UVP: 5299 Euro

www.malts.com

Lieferung ab Anfang November 2023



