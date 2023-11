Es ist wieder soweit: Aus den Warehouses von Bruichladdich hat Master Distiller Adam Hannett nur ihm bekannte alte Fässer ausgesucht und zum mittlerweile elften Bruichladdich Black Art vermählt – einen Whisky mit Tiefgang und hoher Komplexität. Der 24 Jahre alte Bruichladdich Black Art 11.1 stammt aus Fässern, die noch vor der temporären Schließung der Brennerei befüllt wurden und stellt damit eine besondere Rarität dar.

Mehr Infos dazu und die Tasting Notes finden Sie in der Pressemitteilung:

NEUE EDITION – BRUICHLADDICH ENTHÜLLT BLACK ART 11.1

Bruichladdich veröffentlicht die 11. Edition des Black Art – der limitierten, exklusiven Edition aus der bekannten Islay-Destillerie.

Seit seiner Einführung im Jahr 2012 fasziniert Black Art mit seiner geheimnisvollen Anziehungskraft Whisky-Fans auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zu Bruichladdichs traditionellem Engagement für völlige Transparenz (hier wird das vollständige Rezept jedes einzelnen Malts von der Fassart is zur spezifischen Gerstensorte und Herkunft enthüllt), wird Black Art unter völliger Geheimhaltung kreiert.

Einzigartig und unwiederholbar, nur Head Distiller Adam Hannett kennt das endgültige Rezept für Black Art 11. Die Zusammensetzung der Fässer und ihre Herkunft bleiben geheimnisvoll, nur der Jahrgang, das Alter und die Grädigkeit (44,2% vol.) werden offengelegt.

„Jedes Jahr begrüße ich die Kreation von Black Art mit offenen Armen. Als Whiskyproduzent ist es befreiend, völlige kreative Freiheit zu haben. Es ist eine Chance, tief in unsere Lagerhäuser einzutauchen und zu experimentieren, Fragen zu stellen und die Bereiche des Möglichen auszuloten“. Adam Hannett, Head Distiller der Bruichladdich Distillery

Der 24 Jahre alte Single Malt wurde aus Fässern aus der Zeit vor der Renaissance der Bruichladdich Destillerie hergestellt, die fast drei Jahrzehnte lang geduldig und ausschließlich auf Islay gereift sind.

Trockenfrüchte, Leder und ein Hauch von Zitrusfrüchten tauchen sofort in der Nase auf, gefolgt von einem zarten Bouquet aus Hagebuttensirup, pochierter Birne und süßer Mango. Am Gaumen weichen Trockenfrüchte, Gerstenzucker, ein Hauch von Leder und geröstetes Eichenholz einer samtigen Butterscotch- Süße, ausgewogen mit nussiger Praline und einem Hauch von Kokosnuss. Der sanfte Abgang des Single Malt ist harmonisch abgerundet und erinnert an einen reichhaltigen Weihnachtskuchen mit Noten von Sultaninen, Marzipan und anhaltendem Honig.

Black Art 11.1 ist ab sofort bei ausgewählten Whisky-Fachhändlern zum Preis von UVP 490€ erhältlich.

AUF EINEN BLICK

Bruichladdich Black Art 11.1

N°11 der berühmten Limited Black Art Edition

Adam Hannetts siebenter Black Art

24 Jahre gereift

Unpeated Islay Single Malt Scotch Whisky

Fassstärke 44,2% vol.

Destilliert, gereift und abgefüllt auf der Insel Islay

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

UVP 490,00€

Verfügbar ab dem 01. November 2023 (solange der Vorrat reicht)