Neu bei Kirsch Import: Glencadam Wood Finishes & 27 y.o., Emperor’s Way Cream Sherry SC, Scotch Whisky Tasting-Fass und Murray McDavid Ultra Series

Auch heute können wir wieder die Neuheiten von Kirsch Import vorstellen. Die Highland-Destillerie Glencadam ergänzt ihre Wood Finishes um zwei weitere Abfüllungen und veröffentlicht die 27 Jahre alte Reserva de Jerez – Limited 1996 Edition. Kirsch Import Exclusive ist das Emperor’s Way Cream Sherry Single Cask, und das Tastingfass erscheint wieder, und dies auch gleich neu bestückt. Vorbestellbar sind die drei neuen Abfüllungen von Murray McDavid, die in der Ultra Series erscheinen werden, die Auslieferung erfolgt Mitte Oktober. Welche Single Malts hier erscheinen werden, erfahren Sie in den folgenden Infos, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Aus feinstem Holz geschnitzt: Glencadam mit neuen Wood Finishes & 27 y.o. Sherry-Highlight

Oft noch unbekannt, aber nach der Verkostung meist unvergessen: Das ist Glencadam Whisky. Die Single Malts der kleinen Brennerei aus den East Highlands entstehen wie zu Glencadams Gründerzeit und reifen in einer Vielzahl an hochwertigen Fässern.



Den komplexen Einfluss von Butts, Barrels und Barriques – allesamt vorbelegt mit (Likör-)Weinen – demonstriert die Destillerie in ihrer Wood-Finish-Serie, bestehend aus weder kühlfiltrierten noch gefärbten Single Malts in idealer Trinkstärke.

Likörweinfässer der portugiesischen Insel Madeira veredeln den Glencadam Reserva de Madeira. Ins Glas ergießt sich so ein köstlicher Single Malt mit hellen und Beerenfrüchten, Ingwerwürze, Pudding sowie Schokoladentrüffel. Den Glencadam Riserva di Amarone baute Master Distiller Robert Fleming in Weinfässern aus Italien aus, vorbelegt mit dem schweren, körperreichen Amarone. Das Ergebnis: dichte Noten von Kirschen, kandierten Fruchtschalen, Kakao und Eichenwürze.



Mit dem Glencadam 27 y.o. Reserva de Jerez entstand nach mehr als einem Vierteljahrhundert in Bourbon Casks und Oloroso Butts ein luxuriöses Erlebnis. Die auf nur 1.691 Flaschen limitierte Edition lässt Pralinen mit warmem Karamell und Datteln verschmelzen, ergänzt von Sultaninen, Tabak und Nüssen.

Glencadam Reserva de Madeira – Small Batch

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Madeira Wine Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glencadam Riserva di Amarone – Small Batch

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Amarone Wine Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glencadam 27 y.o. Reserva de Jerez – Limited 1996 Edition

Highland Single Malt Scotch Whisky

27 Jahre

Dest. 1996

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Oloroso Sherry Butts (Finish)

1.691 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Royaler Gastauftritt: Exklusiver Emperor’s Way für Kirsch-Kunden

In Anlehnung an den historischen Harzer Kaiserweg werden die stark limitierten Whiskys der Hercynian-Marke Emperor’s Way nach Königen und Kaisern benannt – in der Regel. Für einen royalen Gastauftritt machen die Harzer Brenner eine rare Ausnahme.

Mit dem Emperor’s Way Cream Sherry Single Cask konnten wir eine Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden sichern. Den temporären Thron besteigt ein fünf Jahre alter Single Malt aus einem Einzelfass, vorbelegt mit Cream Sherry. Dessen Basis: (halb)trockener Oloroso Sherry, der mit natürlich süßem Wein oder konzentriertem Traubenmost verschnitten wird.

Wie für die Reihe üblich, wurde das Single Cask zu 100 Prozent aus lokaler Gerste gebrannt, die über niedersächsischem Torf auf bis zu 35 ppm gedarrt wird. In den insgesamt 250 Flaschen verschmelzen so vollmundige Noten von Torfrauch, süßen Trockenfrüchten und Mandeln.

Emperor’s Way Cream Sherry Single Cask – Peated

The Peated Hercynian Single Malt

Kirsch Import Exclusive

5 Jahre

Dest. 01/06/2019

Abgef. 18/07/2024

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: Cream Sherry Cask

Fassnr. 1328

250 Flaschen

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Wieder da & neu bestückt: Das Scotch Whisky Tasting-Fass

Repräsentative Single Malts und höchste Blend-Kunst unter einem Deckel: Wer Scotch Whisky in seiner ganzen hochwertigen Vielfalt verkosten möchte, liegt mit dem Scotch Whisky Tasting-Fass goldrichtig.



Zu je 0,2 cl machen sieben ausschließlich in Schottland destillierte Köstlichkeiten Station bei Whiskylegende Billy Walker, der Lieblingsbrennerei Edradour und dem Blend-Talent Compass Box. Dank neuer Bestückung entdecken Kenner und Kennenlerner zudem einen Premium-Blend mit Bezug zum Besuchermagneten Skye, einen fast verlorenen Speyside-Stil, einen cremigen Geheimtipp aus den Highlands sowie pure Torf-Power der Isle of Islay.

Produktvisitenkarten mit Infos und Verkostungsnotizen ergänzen wie gehabt den Genuss der Kostproben. Welche genau das sind, können Sie der Auflistung unten entnehmen.

Scotch Whisky Tasting-Fass

Kirsch Import/taste24



Herkunft: Schottland

7 x 2 cl Scotch Whisky aus unserem Importmarkenportfolio

Fass aus Echtholz

Inkl. Produktkarten mit Infos & Notes

⌀ 42,1% vol.

Folgende Sorten sind im Tasting-Fass enthalten:

Compass Box Artist Blend – Blended Scotch Whisky – 43% vol.

Isle of Skye 8 y.o. – Blended Scotch Whisky – 40% vol.

Benromach 10 y.o. – Speyside Single Malt Scotch Whisky – 43% vol.

Edradour 10 y.o. – Highland Single Malt Scotch Whisky – 40% vol.

Glencadam American Oak Reserve – Highland Single Malt Scotch Whisky – 40% vol.

Smokehead Original – Islay Single Malt Scotch Whisky – 40% vol.

The GlenAllachie 12 y.o. – Speyside Single Malt Scotch Whisky – 46% vol.

Ultragereifte Raritäten: Murray McDavid Meisterwerke im Vorverkauf

Während die hektische Welt draußen vorbeirauschte, ruhten drei kostbare Whiskys in dunklen, stimmungsvollen viktorianischen Lagerhäusern in Schottland. Über Jahrzehnte gereift, entwickelten die Raritäten Aromen, die über sich selbst hinausgehen – und setzen Murray McDavids Kunst der Fassreifung die vorläufige Krone auf.

Aus seinen edelsten und wertvollsten Beständen kreierte der unabhängige Abfüller das Trio Ultra. Den Anfang macht ein Aushängeschild der schottischen Speyside: Der Macallan 1993/2024 erlaubt eine außergewöhnliche Perspektive auf die Kult-Brennerei, bei der sich Zimt und Muskatnuss mit Milchschokolade und Anklängen von Kaffee sowie Ingwerkeksen verbinden.

Eine der wenigen Destillerien der Region Campbeltown destillierte vor rund 33 Jahren die Grundlage für den Glen Scotia 1991/2024. Abgefüllt wurde ein eindrucksvoller, charismatischer Dram mit satten, kräftigen Tönen von Pflaumen, Salzkaramell und Muskat.

Hohen Sammlerwert hat der Caperdonich 1972/2023. Der Single Malt stammt aus der gleichnamigen „lost distillery“ und wurde 50 Jahre lang bewahrt. Genau 100 Flaschen hat die Abfüllung noch ergeben. Wer einen der Schätze ergattert, wird mit lebendigen, tropischen Aromen belohnt, die zu üppigen Noten von Honig-Müsli und buttrigem Gebäck übergehen.

Die Raritäten sind ab heute im Vorverkauf erhältlich. Die Auslieferung erfolgt Mitte Oktober!

Macallan 1993/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Ultra Series

30 Jahre

Dest. 07/12/1993

Abgef. 19/02/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 601648

113 Flaschen (insgesamt)

43,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Scotia 1991/2024

Murray McDavid Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Ultra Series

33 Jahre

Dest. 22/05/1991

Abgef. 17/06/2024

Herkunft: Schottland, Campbeltown

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 8

167 Flaschen (insgesamt)

49,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caperdonich 1972/2023

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Ultra Series

50 Jahre

Dest. 07/11/1972

Abgef. 18/07/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 7441

100 Flaschen (insgesamt)

47,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert