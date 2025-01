Serge verkostet: Ein Duo aus Glencadam

Eine kompakte Verkostung mit zwei Abfüllungen aus der Brennerei Glencadam stellt uns Serge Valentin heute vor: Der offizielle Glencadam Reserva de Porto Branco und ein Glencadam mit Amarone-Finish von Malts of Scotland. Der Unabhängige hat bei der Verkostung die Nase vorne, mit einer Wertung in den niedrigen Achzigern – was immerhin unter „gut“ fingiert.

Hier die beiden der Verkostung in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Glencadam ‘Reserva de Porto Branco – White Port Finish’ (46%, OB, +/-2023) 79 Glencadam 2012/2022 (47.5%, Malts of Scotland, Innocent Dram, Amarone wine finish, cask #MoS 22041, 563 bottles) 82