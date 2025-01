Eine limitierte Abfüllung von Glendalough aus Irland ist ab sofort in doppelter Ausführung in Deutschland erhältlich: den Glendalough Double Barrel Single Grain Irish Whiskey, der eine Nachreifung in Oloroso Sherryfässern erhielt, gibt es in Trinkstärke mit 42% vol. Alkohol, und als Fassstärke mit satten 63,1% vol Alkohol.

Der deutsche Importeur EGGERSOHN hat uns für Sie dazu die folgenden Informationen, darunter auch zwei Datenblätter als PDF, geschickt:

Glendalough Double in Fassstärke – Limitierte Abfüllung nun auch in Deutschland erhältlich

Für wahre Whiskey-Enthusiasten, die das Besondere suchen, ist diese limitierte Edition von Glendalough eine wahre Entdeckung. Zunächst gereift in ausgebrannten Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche, erhielt der Whisky sein Finish in First-Fill Oloroso Sherry-Fässern. Mit 63,1% vol abgefüllt, beeindruckt dieser Single Grain Irish Whiskey mit einem reichhaltigen und komplexen Geschmacksprofil.

Freuen Sie sich auf Aromen von dunklen Früchten, Nüssen, Zitrusfrüchten und Muskatnuss. Am Gaumen entfalten sich Noten von Kirschen, Honig und Pfefferkörnern, abgerundet durch ein langes, warmes Finish mit Anklängen von Ingwer. Pur ein Genuss, doch auch wunderbar als Basis für einen Irish Coffee.

Glendalough Double Barrel Cask Strength präsentiert sich genauso wie der leichtere Glendalough Double Barrel 42% vol. Irish Whiskey in neuer Optik. Der zweigeteilte Flaschenverschluss symbolisiert die beiden Fassarten der Reifung. Das Logo der Distillerie wurde überarbeitet, der Schutzpatron St. Kevin ist nun in edlem Gold gehalten und steht unter dem Torbogen des historischen Klosters Glendalough. Der bisherige Double Barrel Whiskey erstrahlt nun in sattem, irischen Grün, wohingegen die Variante mit Fassstärke in braun gehalten ist. Beide Whiskeys in moderner Ausstattung sind ein Blickfang im Regal und überzeugen je nach Vorliebe sowohl Whiskey- Neulinge als auch Whiskey-Liebhaber.

Glendalough Double Barrel Single Grain Irish Whiskey 42% vol. (0,7 Liter): 34,50€ (UVP)

Glendalough Double Barrel Single Grain Irish Whiskey 63,1% vol. (0,7 Liter): 59,00€ (UVP)

Über Glendalough. Die erste Craft Distillery Irlands.

Die Gründer der Glendalough Distillery wählten 2011 einen sagenumwobenen Ort, um die handwerkliche Brennerkunst Irlands zu neuem Leben zu erwecken und damit ichre Heimat geschmacklich erfahrbar zu machen: Glendalough – dass „Tal der zwei Seen“. Es liegt im County Wicklow, das auch als „Garten Irlands“ bezeichnet wird. Die Mission: Die letzten 100 Jahre, in denen nur zu oft beliebige Blends den Ton angegeben haben, vergessen zu machen und wieder den Stil der großen irischen Destillate zu lancieren, die den irischen Whiskey einst berühmt machten. All ihre Destillate werden in kleinen kupfernen Pot Stills gebrannt, nicht kühl gefiltert, mit Bergquellwasser aus Wicklow auf Trinkstärke gebracht und anschließend in First Fill Bourbon-Fässern gereift. Dann gönnt man den diversen Whiskeys ein individuelles Finish. Auch die Gins der Glendalough Distillery werden in kleinen Chargen abgefüllt. Sie basieren auf wilden Botanicals, die in den Wicklow Mountains wachsen und von der Foragerin Geraldine Kavanagh per Hand geerntet werden. Die Botanicals werden direkt nach der Ernte frisch destilliert. Nichts ist automatisiert, jeder Brennvorgang erfolgt, als wäre er der erste. Das Resultat ist ein geschmacklicher, märchenhafter Spaziergang durch Glendaloughs Wälder und Wiesen.

https://www.glendaloughdistillery.com/

https://www.instagram.com/glendaloughdistillery/