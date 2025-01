Angus Dundee Distillers (Tomintoul, Glencadam) vermelden Umsatzrückgang um 24%, Gewinn sinkt um 43%

Es sind keine guten Zahlen, die Angus Dundee Distillers, Besitzer der Destillerien Glencadam und Tomintoul für das Finanzjahr mit Ende Juni 2024 vermeldet: Sowohl der Umsatz ging von 81,6 Millionen Pfund auf 61,8 Millionen Pfund zurück, als auch der Gewinn vor Steuern von 31 Millionen Pfund auf 17,6 Millionen Pfund.

Dennoch hat man sich bei Angus Dundee Distillers entschlossen, weiter in die Marken und die Destillerien zu investieren. So wird Glencadam zum 200. Geburtstag ein Besucherzentrum erhalten (wir berichteten hier), und auch den Bau der Brennerei in China (siehe unseren Bericht) wird wie geplant fortgesetzt. Und auch das Anwesen von Bob Dylan in Invernessshire, das Angus Dundee Distillers gekauft haben (siehe hier) wird zum Tomintoul House umgebaut, obwohl das laut dem Bericht in Scottish Financial News auf Widerstand in der Bevölkerung stößt.

Ebenfalls im Bericht erwähnt wird, dass die Zahl der Beschäftigten des Unternehmens im Berichtzeitraum von 2003 auf 223 stiegt, und die Personalkosten sich um 500.000 Pfund erhöhten.