The Dublin Whiskey Distillery Company übertrifft Ziel ihrer Crowdfunding-Kampagne deutlich

The Dublin Whiskey Distillery Company (im englischen Wikipedia findet sich ein ausführliches Portrait) wurde 1872 gegründet, war einst eine der sechs großen Destillerien Dublins, und soll jetzt wiederbelebt werden. Hinter diesem Vorhaben steht Lorcan Rossi, von 1994 bis 2004 Finanzdirektor von Diageo. Die neugegründete Firma besitzt die weltweiten Markenrechte der DWD und weitere wichtige geistige Eigentums- und Markenrechte, darunter „Great Distilleries of Dublin“ und „The Enduring Irish Spirit“. Zur Zeit wird der Whiskey von DWD von einem Drittanbieter hergestellt. Seit dem ersten Quartal 2024 konnten laut DWD 18.000 Flaschen Whiskey in Deutschland, Irland und der Ukraine verkauft werden, zum Unternehmen gehört die Marke Dublin’s Own. The Dublin Whiskey Distillery Company möchte jedoch etwa 3 km vom ursprünglichen DWD-Standort entfernt eine neue Brennerei errichten.

Über Crowdcube startete The Dublin Whiskey Distillery Company eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, €175.000 für die weitere Entwicklung der Firma zu generieren. Vor wenigen Tagen schloss die Kampagne, und ihr Ziel wurde deutlich übertroffen. Von 260 Investoren wurden insgesamt 433.469 € gesammelt, das Ziel also um das mehr als Zweifache überboten. Für die Verwendung dieser Gelder hat die DWD genau Angaben getätigt: 44 % werden für die Produkt aufgewendet, 18 % sind für Werbung, 14 % für allgemeine Kosten und 24 % bleiben als Bargeld auf der Bank.