St. Kilian Distillers präsentiert exklusive Single Malt Whiskys zum Spencer Hill Festival 2024 

Nachschub, nicht nur für Fans: Ab sofort gibt es zwei neue Whiskys von St. Kilian Distillers aus Rüdenau – beide zum Kultfilm “Die Rechte und die Linke Hand des Tuefels” mit Bud Spencer und Terence Hill, zum Spencer Hill Festival am 6. und 7. September in Ilmenau in Thürongen. Die beiden Whisky sind allerdings bereits ab heute in der Destillerie und Im Webshop erhältlich.

Auch einen Pistazien-Sahnelikör gibt es zu diesem Anlass, unsere Redaktinslinie entsprechend konuzentrieren wir uns natürlich aber auf die beiden Whiskys, zu denen Sie untenstehend mehr erfahren:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

St. Kilian Distillers präsentiert exklusive Single Malt Whiskyszum Spencer Hill Festival 2024

Paloma Productions Media und Marketing GmbH und die Rüdenauer Destillerie widmen den Titelfiguren des Kultfilms „Die Rechte und die Linke Hand des Teufels“ zwei St. Kilian Sonderabfüllungen

Rüdenau, im August 2024

Am 6. und 7. September 2024 findet in Ilmenau, Thüringen, das diesjährige Spencer Hill Festival statt. Zu diesem besonderen Anlass präsentieren die preisgekrönte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers und die Paloma Productions Media und Marketing GmbH zwei limitierte Single Malt Whiskys. Diese exklusiven Abfüllungen, jeweils auf 1.000 Flaschen begrenzt, tragen die klangvollen Namen „Die Rechte Hand des Teufels“ und „Die Linke Hand des Teufels“. Inspiriert vom gleichnamigen Kultfilm aus dem Jahr 1970, sind diese Whiskys nicht nur eine Hommage an die beiden Hauptfiguren „Der müde Joe“ und „Der Kleine“, sondern bieten auch ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

„Die Rechte Hand des Teufels“ – Der müde Joe

Diese limitierte Sonderedition von St. Kilian Distillers wurde im Auftrag der Paloma Productions Media und Marketing GmbH kreiert. Als exklusiver Rechteinhaber der Marke Terence Hill vertritt die Paloma Productions auch zahlreiche TV- und Home-Entertainment-Produktionen mit dem Kultschauspieler. Dieser Single Malt Whisky, entwickelt für den offiziellen Terence Hill Shop, spiegelt mit einer verführerisch cremigen Süße von Vanille und zartem Toffee sowie der exotischen Fruchtigkeit von Pfirsich, Ananas und Banane die Raffinesse und Leichtigkeit des müden Joe wider. Die Reifung in edlen ex Rhum Agricole Fässern aus der Karibik macht diese Sonderedition zu einer ausgewogenen und vielschichtigen Komposition, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Whisky-Liebhaber begeistert.

„Die Linke Hand des Teufels“ – Der Kleine

Im Gegensatz dazu steht die kraftvolle und zugleich harmonische Kreation, die Bud Spencer alias „Der Kleine“ gewidmet ist. Mit intensiven Fruchtnoten von reifen Kirschen, roten Trauben und saftigen Erdbeeren, ergänzt durch wärmende Eichenwürze und einem Hauch von Zartbitterschokolade, verkörpert dieser Single Malt Whisky die unerschütterliche Stärke und den unverwechselbaren Charme des Kleinen. Die sorgfältige Reifung in ausgewählten ex Ripasso- und ex Amarone Rotweinfässern verleiht dieser vollmundigen Sonderedition ihre tiefen und komplexen Geschmacksnoten.

Ab 27. August 2024 in limitierter Auflage erhältlich

Beide Single Malt Whisky Sondereditionen sind weder gefärbt noch kühlfiltriert und in perfekter Trinkstärke mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol in die ikonische 0,7 Liter-Flasche abgefüllt. „Die Rechte Hand des Teufels“ sowie „Die Linke Hand des Teufels“ sind auf jeweils 1.000 Flaschen limitiert und bereits ab dem 27. August bei St. Kilian Distillers online sowie direkt vor Ort im Shop der Besucher-Destillerie in Rüdenau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,7 Liter-Flasche beträgt € 59,90.

Die Rechte Hand des Teufels – Der müde Joe (Single Malt Whisky)

Tasting-Notes:

Aussehen: Helles Gold

Aroma: Betörende tropische Fruchtaromen von Aprikose, Pfirsich, Mango, einem Hauch Ananas und Banane dominieren das Bouquet, das perfekt von Vanille und dezenten würzigen Eichentönen untermalt sowie durch eine Prise frischer Minze harmonisch abgerundet wird.

Geschmack: Die verführerisch cremige Süße von Vanille und zartem Toffee wird von der exotischen Fruchtigkeit von Pfirsich, Aprikose, Ananas sowie Banane umspielt und durch eine mild wärmende Eichenwürze elegant vollendet.

Nachklang: Die cremige Fruchtmarmelade klingt lange nach, begleitet von Milchschokolade, dunklem Toffee und subtil trockenen sowie wärmenden Eichenholztönen.

Alkoholgehalt: 46 % vol

UVP: € 59,90 (0,7 Liter)

Die Linke Hand des Teufels – Der Kleine (Single Malt Whisky)

Tasting-Notes:

Aussehen: Rötlicher Bernstein

Aroma: Verführerische Fruchtnoten reifer Kirschen und roter Trauben, harmonisch begleitet von Vanille, Rotweinkuchen und sahnigen Himbeerbonbons, werden durch fein-würzige Eichenholztöne elegant abgerundet.

Geschmack: Die verlockende fruchtige Süße von roten Trauben, Kirschen und saftigen Himbeeren, vereint mit cremiger Vanille, wird durch wärmende Eichenwürze und einem Hauch Zartbitterschokolade sowie subtilen, trockenen Tanninen veredelt.

Nachklang: Die cremige Fruchtmelange verweilt lange am Gaumen, begleitet von feinen Noten von Zartbitterschokolade, einem Hauch Tannine und mild wärmender Eichenwürze.

Alkoholgehalt: 46 % vol

UVP: € 59,90 (0,7 Liter)