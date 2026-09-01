Diageo setzt für Deutschland, Österreich und der Schweiz eine neue Commercial-Organisation um, schafft für diesen Bereich die neue Position Senior Commercial Director DACH. Diese besetzt das Unternehmen zum 1. November 2026 mit Kai Grzywatz. Grzywatz war zuletzt bei der Carlsberg Group als Managing Director Sales Germany tätig. Zuvor bekleidete er leitende Führungspositionen im Bereich Commercial bei Mars, Paulaner, Melitta und Coca-Cola.

Im Zuge der Umsetzung der neuen Commercial-Organisation kommt es zudem zu Führungswechsel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr hierzu und zu Kai Grzywatz in der nachfolgenden Presseaussendung:

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DIAGEO ernennt Kai Grzywatz zum Senior Commercial Director DACH

Hamburg, 1. September 2026 – Diageo gibt heute die Ernennung von Kai Grzywatz zum Senior Commercial Director DACH mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird er den Bereich Commercial von Diageo in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten und dabei die bislang von Aleksandra Dzakovic, Commercial Director Germany, und Daniel Demke, Commercial Director CHAT (Schweiz und Österreich), wahrgenommenen Verantwortlichkeiten zusammenführen.

Die Ernennung unterstreicht Diageos Ziel, die Führungsstruktur in der DACH-Region weiter zu stärken. Die neue Führungsstruktur verbindet eine integrierte DACH-Führung mit einem stärker kanalorientierten Ansatz und ermöglicht es Diageo, noch wirksamer auf Kundenbedürfnisse einzugehen und zugleich nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region zu beschleunigen.

Erfahrener Commercial Leader für die DACH-Region

Kai Grzywatz wechselt von der Carlsberg Group zu Diageo, wo er zuletzt als Managing Director Sales Germany tätig war. Zuvor bekleidete er leitende Führungspositionen im Bereich Commercial bei Mars, Paulaner, Melitta und Coca-Cola. Im Laufe seiner Karriere hat er erfolgreich große Vertriebsorganisationen geführt, profitables Wachstum vorangetrieben, leistungsstarke Teams entwickelt und langfristige strategische Kundenpartnerschaften in führenden FMCG- und Getränkeunternehmen aufgebaut.

In seiner neuen Funktion berichtet Kai Grzywatz an Graham Villiers-Tuthill, Managing Director DACH. Er wird für die Entwicklung und Umsetzung der Commercial Strategie von Diageo in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein. Sein Aufgabenbereich umfasst die Stärkung von Kundenpartnerschaften, die Optimierung des Bereichs Commercial und die Beschleunigung nachhaltigen Wachstums in der Region.

„Wir freuen uns sehr, Kai Grzywatz als Senior Commercial Director DACH bei Diageo willkommen zu heißen“, sagt Graham Villiers-Tuthill, Managing Director DACH bei Diageo.

„Kai bringt umfassende Erfahrung im Bereich Commercial, tiefgehende Expertise in der FMCG- und Getränkeindustrie sowie eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Förderung nachhaltigen Wachstums und dem Aufbau strategischer Kundenpartnerschaften mit. Sein strategisches Denken, sein ausgeprägtes Fachwissen und seine Leidenschaft für die Entwicklung leistungsstarker Teams werden von großer Bedeutung sein, während wir unser Commercial Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter stärken.“

Führungswechsel in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Im Zuge der Umsetzung der neuen Commercial-Organisation von Diageo wurde Aleksandra Dzakovic mit Wirkung zum 1. September 2026 zum Head of Off-Trade DACH ernannt. Sie wird das Off-Trade-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten und damit Diageos gestärkte, kanalorientierte Organisation unterstützen und einen noch stärkeren Kundenfokus in der DACH-Region ermöglichen. Daniel Demke, Commercial Director CHAT, hat Diageo Ende August 2026 nach Abschluss der Übergabe verlassen.