Die Nyborg Destilleri ist weit über die Grenzen Dänemarks hinaus bekannt – auch in Deutschland haben die handwerklichen Abfüllungen unter ihrer Marke ISLE OF FIONIA viele Fans.

Der Importeur ELK Spirits hat nun vier neue Bottlings angekündigt, die ab sofort auch im deutschen Handel zu finden sein werden – darunter drei limitierte Sonderabfüllung und einen neuen Standard. Der EFTERGLØD 15 YEARS – RIOJA SINGLE CASK ist übrigens eine der ältesten Abfüllungen nicht nur der Brennerei, sondern aus Dänemark gesamt – mit nur 261 nummerierten Flaschen ist er streng limitiert.

Hier alles über die neuen Bottlings:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Vier neue ISLE OF FIONIA Whiskys: Nyborg Destilleri präsentiert neue Single-Malt-Abfüllungen aus Dänemark

Eine neue Standardabfüllung und drei streng limitierte Sonderabfüllungen zeigen die Vielfalt dänischen Single Malts

Nyborg, Dänemark / Deutschland, September 2026 – Dänischer Single Malt Whisky bekommt Zuwachs: Die Nyborg Destilleri präsentiert vier neue Abfüllungen ihrer Marke ISLE OF FIONIA. Mit der neuen Standardabfüllung STILHED sowie den drei limitierten Sonderabfüllungen SKUMRING, SALT & SJÆL 12 YEARS und EFTERGLØD 15 YEARS – RIOJA SINGLE CASK zeigt die Destillerie vier ganz unterschiedliche Facetten ihres dänischen Single Malts.

Auf der Insel Fünen entstehen die ISLE OF FIONIA Whiskys aus biologischer Gerste und reinem Grundwasser der Insel. Charakteristisch für die neue Kollektion sind sorgfältig ausgewählte Fässer und unterschiedliche Reifekonzepte, die den Whiskys jeweils eine eigenständige Persönlichkeit verleihen.

STILHED – harmonischer Single Malt mit Oloroso- Reifung

Mit STILHED Organic Danish Single Malt Whisky erweitert die Nyborg Destilleri ihr Standardsortiment um einen ausgewogenen und zugleich charaktervollen Single Malt.

Der Whisky reift zunächst in sorgfältig ausgewählten Ex-Bourbon-Fässern. Diese verleihen ihm eine weiche Grundlage mit feinen Vanille- und Eichennoten. Anschließend folgt eine zweite Reifung – eine sogenannte Double Maturation – in Oloroso-Sherryfässern.

Dadurch gewinnt STILHED zusätzliche Tiefe und verbindet Vanille, reife Früchte, warme Gewürze und elegante Eichennoten zu einem vollmundigen und harmonischen Gesamtbild.

Ein zugänglicher Whisky mit viel Tiefe, der insbesondere Liebhaber klassischer Sherryfass- Reifungen anspricht.

STILHED Organic Danish Single Malt Whisky

0,7 l · 46 % vol. · 69,90 € UVP

SKUMRING – „Die Dämmerung“

Mit SKUMRING beginnt die Reihe der streng limitierten Sonderabfüllungen.

Der acht Jahre gereifte Single Malt erhielt seine Reife in einem First Fill Oloroso Sherry Butt und wird mit kräftigen 56,3 % vol. in Fassstärke abgefüllt.

Die Auflage ist auf lediglich 638 Flaschen begrenzt.

Der Name SKUMRING – „Die Dämmerung“ – beschreibt dabei auch die besondere Atmosphäre dieser Abfüllung: Wenn der Tag langsam der Nacht weicht, beginnt dieser Whisky erst richtig zu strahlen.

Ein intensiver und kraftvoller Single Malt für anspruchsvolle Whiskyfreunde.

SKUMRING

8 Jahre · 0,7 l · 56,3 % vol. · Fassstärke

638 Flaschen · 89,00 € UVP

SALT & SJÆL 12 YEARS – maritime Eleganz aus einem einzigen Fass

Noch seltener ist SALT & SJÆL 12 YEARS. Der Whisky reifte zwölf Jahre in einem einzigen Manzanilla-Sherryfass.

Die außergewöhnlich lange Fasslagerung verleiht dem Single Malt enorme Tiefe und Eleganz. Mit 56,7 % vol. in Fassstärke kommt er kraftvoll und unverfälscht ins Glas.

Lediglich 480 Flaschen wurden abgefüllt – jede einzelne ist nummeriert.

SALT & SJÆL verbindet maritime Eleganz mit einem komplexen Sherrycharakter und richtet sich insbesondere an Whiskyfreunde, die das Besondere und Seltene suchen.

SALT & SJÆL 12 YEARS

12 Jahre · 0,7 l · 56,7 % vol. · Fassstärke

480 nummerierte Flaschen · 133,00 € UVP

EFTERGLØD 15 YEARS – der älteste Whisky der neuen Kollektion

Den Höhepunkt der neuen Kollektion bildet EFTERGLØD 15 YEARS – RIOJA SINGLE CASK.

Mit 15 Jahren Reifezeit ist EFTERGLØD der älteste Whisky der neuen Abfüllungsserie. Seine besondere Persönlichkeit erhält der Single Malt durch die Reifung in einem ausgewählten Rioja-Weinfass.

Das Fass prägt ein vielschichtiges Aromenspiel mit roten Beeren, Rosinen, Zimt, Nelken, Karamell, Kokos und feiner Schokolade.

Abgefüllt wird EFTERGLØD mit 51,2 % vol. in Fassstärke. Weltweit sind lediglich 261 nummerierte Flaschen erhältlich.

EFTERGLØD 15 YEARS – RIOJA SINGLE CASK

15 Jahre · 0,7 l · 51,2 % vol. · Fassstärke

261 nummerierte Flaschen · 154,00 € UVP

Vier Whiskys, vier unterschiedliche Charaktere

Mit den neuen Abfüllungen unterstreicht die Nyborg Destilleri die Vielseitigkeit dänischen Single Malts. Von der ausgewogenen Double Maturation bei STILHED bis zu den streng limitierten Fassstärke-Abfüllungen SKUMRING, SALT & SJÆL und EFTERGLØD zeigt die Kollektion, wie unterschiedlich Fassart, Reifezeit und Fassstärke den Charakter eines Whiskys prägen können.

Dabei bleibt die Verbindung zur Herkunft stets erhalten: biologische Gerste, reines Grundwasser und die handwerkliche Herstellung auf der dänischen Insel Fünen bilden die gemeinsame Grundlage der ISLE OF FIONIA Whiskys.

Die neuen Abfüllungen sind ab September 2026 erhältlich. Der Vertrieb in Deutschland erfolgt über ESK-SPIRITS.

Über die Nyborg Destilleri

Die Nyborg Destilleri auf der dänischen Insel Fünen steht für charaktervolle Spirituosen mit einer klaren Verbindung zu ihrer Herkunft. Mit ISLE OF FIONIA entstehen dänische Single Malt Whiskys, die handwerkliche Herstellung mit unterschiedlichen Fassreifungen und einem eigenständigen skandinavischen Charakter verbinden.

Über ESK-SPIRITS

ESK-SPIRITS ist Importeur und Distributor ausgewählter internationaler Spirituosen für den deutschen Markt. Der Fokus liegt auf charaktervollen Marken und Produkten mit einer eigenständigen Geschichte, hoher Qualität und einem klaren Profil.