Unseren heutigen Redaktionstag begannen wir mit den neuen Abfüllungen der Pulteney Distillery. Und wir schließen diesen Dienstag auch mit den beiden Bottlings Old Pulteney 50 Years Old und Old Pulteney 30 Years Old. Denn zum Abschluss präsentieren wir Ihnen die deutschsprachige Pressemitteilung zum bislang ältesten Old Pultney und seinem 20 Jahre jüngeren Pendant, mit denen die Brennerei im Norden Schottlands ihren 200. Jahrestag feiert:

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Old Pulteney feiert 200-jähriges Jubiläum mit zwei der ältesten Abfüllungen seiner Geschichte

Für das Jubiläum präsentiert die Marke jetzt zwei besondere und streng limitierte Abfüllungen: den Old Pulteney 50 Years Old und den Old Pulteney 30 Years Old. Beide Whiskys wurden geschaffen, um zwei Jahrhunderte Whiskyherstellung in Wick zu würdigen und zählen zu den exklusivsten Kreationen in der Geschichte der Destillerie.

Hagen, Juni 2026 – Im Jahr 2026 feiert Old Pulteney Single Malt Scotch Whisky sein 200-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1826 in Wick an der Nordküste Schottlands prägen die Nähe zum Meer, die raue Küstenlandschaft und das Streben nach höchster Handwerkskunst den unverwechselbaren Charakter von Old Pulteney.

Tief verwurzelt in der Küstenheimat von Wick

Gegründet von James Henderson in Wick, dem damals größten Heringsfischereihafen Europas, ist Old Pulteney durch seine Herkunft seit jeher untrennbar mit dem Meer verbunden. Geprägt von den rauen Bedingungen der Nordsee und einer bewegten Geschichte, die zeitweise sogar die Schließung der Destillerie umfasste, ging die Brennerei stets gestärkt aus Krisen hervor. Heute steht Old Pulteney als Symbol für echte Widerstandskraft, Authentizität und die tiefe Verbundenheit mit der schottischen Küste. Zum Jubiläum erklärt Malcolm Waring, Distillery Manager der Pulteney Distillery:

„Unser 200-jähriges Jubiläum ist ein bedeutender Meilenstein für unsere Destillerie, unsere Gemeinschaft und unseren Whisky. Es steht für das Wissen und das Engagement, das Old Pulteney seit 1826 bewahrt hat. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Old-Pulteney-Liebhabern auf der ganzen Welt diesen Anlass zu feiern und zugleich das nächste Kapitel unserer Geschichte aufzuschlagen.“

Old Pulteney 50 Years Old: Die älteste Abfüllung in der Geschichte der Destillerie

Als ältester Whisky, den Old Pulteney jemals veröffentlicht hat, verkörpert der 50 Years Old den Höhepunkt jenes unverwechselbaren Charakters, der die Destillerie seit zwei Jahrhunderten prägt. Für diese außergewöhnliche Jubiläumsabfüllung wurden vier Hogsheads ausgewählt, die jeweils ein halbes Jahrhundert unter den rauen Bedingungen der schottischen Nordküste reifen konnten. Zusammen stehen diese vier Fässer sinnbildlich für die 200-jährige Whiskyherstellung in Wick und schenken dieser seltenen Abfüllung ihre unvergleichliche Tiefe und maritime Komplexität. Die Fässer bestehen überwiegend aus amerikanischer Eiche, um dem maritimen Charakter von Old Pulteney und dem Einfluss der langen Reifezeit Raum zur Entfaltung zu geben. Eine dezente Veredelung durch europäische Eiche verleiht zusätzliche Tiefe und Eleganz. Sorgfältig begleitet und von Sarah Burgess, Master of Whisky Creation bei Old Pulteney persönlich ausgewählt, entstand eine seltene Abfüllung. Weltweit werden lediglich 200 Flaschen verfügbar sein.

Der Old Pulteney 50 Years Old kommt in einer handgefertigten Umhüllung aus hochwertiger Eiche, inspiriert von Treibholz. Im Inneren befindet sich ein mundgeblasener Dekanter aus Bleikristall, der jede Flasche zu einem Unikat macht. Fein sandgestrahlte Wellenmotive würdigen die maritimen Einflüsse, die diesen Single Malt über Jahrzehnte geprägt haben.

Im Glas zeigt sich der Whisky in strahlendem Gold mit tiefer Brillanz. In der Nase entfalten sich intensive Noten von Schokolade, Trockenfrüchten und würzigem Zedernholz, begleitet von cremiger Vanille und floralen Nuancen. Am Gaumen treffen kandierte Orangenschalen und Zitrusöle auf feine Eichennoten und eine besondere Tiefe. Der lange Abgang klingt mit tropischen Früchten und eleganter maritimer Finesse aus. Der Old Pulteney 50 Years Old wird mit 40,8 % Vol. abgefüllt und hat eine streng limitierte Stückzahl. Eine Preisauskunft ist auf Anfrage möglich.

Old Pulteney 30 Years Old: Eine seltene Hommage an 200 Jahre Handwerkskunst

Mit dem Old Pulteney 30 Years Old präsentiert die Destillerie eine zweite außergewöhnliche Jubiläumsabfüllung, die exklusiv zum 200-jährigen Bestehen geschaffen wurde. Über drei Jahrzehnte in amerikanischer Eiche gereift, veredelt in europäischer Eiche und geprägt vom jahrzehntelangen Einfluss der schottischen Nordküste, steht er für die authentische maritime Seele der Destillerie. Die Fässer wurden von Distillery Manager Malcolm Waring persönlich befüllt.

Die limitierte Jubiläumsabfüllung wird in einem eleganten Kristalldekanter präsentiert, dessen Flaschenhals von den historischen Brennblasen der Destillerie inspiriert wurde. Roségoldene Details und ein sandgestrahltes Wellenmotiv unterstreichen die maritime Herkunft des Whiskys.

Im Glas zeigt sich der Old Pulteney 30 Years Old in einem tiefen Kupferton. Kandierte Mandeln, süße Eiche, Birne, grüner Apfel und feine Zitrusnoten prägen das Aroma. Am Gaumen entfalten sich gesalzenes Karamell, Bratapfel und warme Gewürze, bevor der lange Abgang mit einer eleganten Balance aus süßen und salzigen Noten ausklingt.

Der Old Pulteney 30 Years Old wird mit 50,4 % Vol. abgefüllt und ist weltweit auf 1.000 Flaschen limitiert. Eine Preisauskunft ist ebenfalls auf Anfrage möglich.

„Als wir uns dem 200-jährigen Jubiläum von Old Pulteney näherten, wollten wir Whiskys schaffen, die alles verkörpern, wofür Old Pulteney seit Generationen steht. Der 50 Years Old und der 30 Years Old sind außergewöhnliche Hommagen an zwei Jahrhunderte Whiskyherstellung an der Nordküste Schottlands. Sie würdigen unsere Geschichte und stehen zugleich für den Aufbruch in ein neues Kapitel, während wir auf die nächsten 200 Jahre blicken“

, erklärt Burgess.

Beide Jubiläumsabfüllungen sind ab Juni 2026 über ausgewählte Partner