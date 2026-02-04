GlenWyvis Distillery sichert sich 500.000 Pfund Förderkredit von Catalyst Fund

Die 2013 in Dingwall errichtete GlenWyvis Distillery konnte sich 500.000 Pfund Fördermittel als Kredit vom Catalyst Fund sichern und somit eine Grundlage für die weitere Arbeit schaffen. In der letzten Zeit war die Brennerei, die von John McKenzie gegründet wurde, vor allem durch Streitigkeiten Auseinandersetzungen vor Gericht mit dem Besitzer des gepachteten Grundstücks in die Schlagzeilen geraten. Sie stand auch wegen Schwierigkeiten bei der Refinanzierung vor existenziellen Schwierigkeiten. Dem Vernehmen nach ist im letzten Jahr in der Destillerie nicht mehr gearbeitet worden.

Der Catalyst Fund wird von Firstport betrieben, und bietet Finanzmittel für „Sozialunternehmen in Schottland, die Investitionen für ihr Wachstum benötigen, aber derzeit keine anderen sozialen Investitionen erhalten können“. Mit ihm soll die Destillationen weitergeführt werden, neue Jobs geschaffen und Marketingmaßnahmen ermöglicht werden, die ambitionierte Wachstumspläne möglich machen sollen. Der Kredit soll dann flexibel aus den zukünftigen Einnahmen durch den Whiskyverkauf bedient werden.

GlenWyvis ist eine sogenannten Community-Brennerei, die sich aus Investitionen der lokalen Bevölkerung und über Crowdfunding finanziert hat. Dementsprechend froh zeigt sich Richard Lochhead, der schottische Wirtschaftsminister über die Finanzierung:

“GlenWyvis is a shining example of what community ownership can achieve. This £500,000 investment will help safeguard jobs and support the distillery’s ambitious plans to grow its presence in markets at home and abroad. It’s particularly encouraging to see this community-led business weathering difficult times and emerging stronger. GlenWyvis demonstrates how local enterprise can drive economic activity while celebrating the rich heritage of the Highlands. Our draft Budget for 2026-27 allocates sustained funding of £6.29 million to support the growth of social enterprises the length and breadth of Scotland.”