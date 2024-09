Whiskyfun: Angus über Zeit und Whisky – und mit zwei GlenWyvis

Was ist Zeit für Whisky – was macht sie mit ihm und was macht sie mit uns, die wir Whisky lieben? Angus MacRaild widmet diesem Thema heute einen langen Artikel auf Whiskyfun – bevor er zur Verkostung von zwei Abfüllungen aus der jungen Destillerie GlenWyvis, bei der Zeit ja nicht die wirkliche Hauptrolle spielen kann.

Beides, Verkostung wie Artikel, halten wir für ausgesprochen interessant:

Abfüllung Punkte

GlenWyvis 3 yo 2018/2022 ‘Batch 02/18’ (46.5%, OB, 60% bourbon, 25% oloroso, 15% refill, 8000 bottles) 82 GlenWyvis 2018/2023 (53.9%, Berry Bros & Rudd ‘The Pioneers’, casks #1501+1502, hogshead with quarter casks finish, 409 bottles) 86

Glen Wyvis Distillery. Bild © Petra Milde