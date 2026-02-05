Einer der wichtigsten Wettbewerbe für die weltweite Bar Community ist die World Class von Diageo – die mit dem heutigen Datum für 2026 beginnt. Signature Spirit für die Entry Challenge dieses Wettbewerbs ist Johnnie Walker Black Ruby.

Wie es in diesem Jahr abläuft und wo man sich bewerben kann, können Sie hier bei uns nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WORLD CLASS 2026 startet am 5. Februar – Entry Challenge mit Johnnie Walker Black Ruby

Berlin, 5. Februar 2026 – DIAGEO startet am 5. Februar 2026 offiziell die WORLD CLASS 2026, den renommiertesten globalen Bartending-Wettbewerb.

Die Competition vereint herausragende Mixologie-Talente aus über 50 Ländern, die ihr Können, ihre Kreativität und ihre Leidenschaft auf nationalen und internationalen Bühnen unter Beweis stellen dürfen. Immer mit dem Ziel, den begehrten Titel WORLD CLASS Bartender of the Year zu gewinnen.

Der Weg zur Weltbühne

Der Auftakt erfolgt auf nationaler Ebene: Nach der Registrierung reichen die Teilnehmenden ihre Drinks ein, die einem mehrstufigen Verfahren von einer Jury sorgfältig bewertet werden. Die besten zehn Einsendungen qualifizieren sich für ein gemeinsames Finale von Deutschland, Österreich und der Schweiz – und markieren damit den Startpunkt für eine “WORLD CLASS”-Reise.

Die daraus hervorgehenden besten Drei pro Land kommen anschließend in Rotterdam zusammen – mit dem Ziel, sich auf europäischer Bühne zu beweisen und den nationalen Titel WORLD CLASS Bartender of the Year zu ermixen. Der letzte Schritt in der Competition ist schließlich das globale Finale in Dubai, bei dem der internationale Titel vergeben wird.

Community statt Konkurrenz

Bei der WORLD CLASS geht es jedoch um viel mehr als nur um Wettbewerb: Es ist eine Community, in der Bartender:innen voneinander lernen, Erfahrungen teilen und gemeinsam wachsen, über Bars und Ländergrenzen hinweg. Das bestätigt auch Andrey Bartlett, der 2025 den Titel WORLD CLASS Bartender of the Year 2025 Germany sowie die globale Don-Julio-Challenge für sich gewinnen konnte:

„WORLD CLASS ist für mich vor allem eine Chance – eine Plattform, um sich kreativ, professionell und persönlich weiterzuentwickeln. Es geht nicht nur um Drinks, sondern darum, sich selbst herauszufordern, neue Perspektiven zu gewinnen und zu sehen, wie gut man wirklich sein kann.“

Die Entry Challenge: Get Ruby With Me

Im Mittelpunkt der Vorrunde steht der neue Johnnie Walker Black Ruby, ein fruchtiger und sanfter Whisky, perfektioniert für Cocktails.

Bartender:innen sind eingeladen, einen außergewöhnlichen Drink zu kreieren, der die besondere Stimmung vor einer großartigen Nacht einfängt. Es geht um den letzten Schliff vor dem Ausgehen, den selbstbewussten Blick in den Spiegel, einen Hauch von Glamour und die wachsende Vorfreude auf das, was kommt.

Ein Drink als Ausdruck von Stil, Persönlichkeit und dem Augenblick, in dem aus Vorbereitung Erwartung wird: Get ready with Johnnie Walker Black Ruby.

Neben allen Informationen und hochwertigen Bildern des Drinks, ist ein kurzes Video einzureichen, das den Moment zum Leben erweckt. Das Video soll zeigen, was den Serve besonders macht und wie er mit Persönlichkeit, Stil sowie sicherem Auftreten zubereitet und präsentiert wird.

Social Media Challenge

Mit der Anmeldung zur Entry Challenge nehmen alle Teilnehmer:innen automatisch an der Social Media Challenge teil.

Gesucht werden Bartender:innen, die Drinks auf WORLD-CLASS-Niveau kreieren und ihre Persönlichkeit überzeugend auf Social Media zeigen. Bewertet werden Reels, Posts und Stories nach Authentizität, Stil und Qualität sowie die aktive Einbindung der eigenen Community.

Die Gewinner:in reist gemeinsam mit den Top-3-Finalist:innen und WORLD CLASS Content Chaperon Julian Ruffner als Official Social Media Host zum WORLD CLASS European Final nach Rotterdam und berichtet dort für den Instagram-Account der DIAGEO Bar Academy über Highlights und Atmosphäre.

Alle Details zu den Challenges sind hier und auf Instagram zu finden.

Einreichungszeitraum und Teilnahmebedingungen

Teilgenommen kann online vom 05.02.2026, 00:00 Uhr bis zum 27.02.2026, 11:59 Uhr (MEZ/CET).

Wettbewerbssprache ist Englisch.

Das globale Finale der Barszene

Das jährliche WORLD CLASS Global Final bringt die internationale Elite der Barwelt zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Wettbewerb und Leistung, sondern auch Innovation, Inspiration und der internationale Austausch innerhalb der internationalen Bar-Community. Teilnehmer:innen kehren als erstklassige Bartender:innen und Botschafter:innen für Fine Drinking in ihre Heimatländer zurück.

„WORLD CLASS ist einer dieser Wettbewerbe, bei denen der Weg wirklich wichtiger ist als das Ziel“,

so Andrey Bartlett.