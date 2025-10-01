Der neue Johnnie Walker Black Ruby: Fruchtige Leichtigkeit für unvergessliche Nächte – mit drei Cocktail-Rezepten

Seit April dieses Jahres ist der Johnnie Walker Black Ruby auch in Deutschland verfügbar – eine fruchtig süße Interpretation des klassischen Johnnie Walker, der durch seinen leichten und zugänglichen Charakter zu gefallen weiß.

Neben dem internationalen Fashion-Experten Julian Daynov, der für den Launch der „Get Ruby With Me“-Kampagne stylische Outfits kreierte, hat man in der Zwischenzeit auch eigene Mix-Rezepte für den Johnnie Walker Black Ruby entwickeln lassen, und zwar von den Bartender:innen Chloé Merz (Collabbar Hamburg), Dimitris Skafidas (Langbar, Berlin) und Laura Krägeloh (Montez Bar, München).

Infos zur zur „Get Ruby With Me“-Kampagne und vor allem die Cocktail-Rezepte finden Sie hier:

Der neue Johnnie Walker Black Ruby: Fruchtige Leichtigkeit für unvergessliche Nächte

Berlin, 01. Oktober 2025 – Das Whiskyhaus Johnnie Walker erweitert sein beliebtes Portfolio mit einer neuen Edition: Johnnie Walker Black Ruby. Diese Variante interpretiert den klassischen Charakter des bekannten Johnnie Walker Black Label auf moderne Weise und bringt fruchtige sowie süße Akzente in den Whiskygenuss.



Der neue Johnnie Walker Black Ruby bietet mit seiner zarten Honigsüße und seinem unverwechselbaren Geschmack eine harmonische Verbindung aus traditionellem Whisky-Charakter und zeitgenössischer Fruchtigkeit. So liefert die neue Edition durch seine exzellente Mixability die ideale Basis für edle Cocktails und stilvolle Longdrinks. Für die Markteinführung des neuen Whiskys setzt Johnnie Walker auf den internationalen Fashion-Experten Julian Daynov. Die bekannte Stilikone wurde für eine Fashion-basierte Kampagne engagiert, die sich rund um das Thema Stil, Selbstbewusstsein und Empowerment dreht. Wie Johnnie Walker Black Ruby verkörpert er mutige Kreativität und kompromissloses Flair.



Julian Daynov beschreibt die Botschaft der Kampagne: „Ruby bedeutet, den eigenen Style mit Selbstvertrauen zu tragen, zu entscheiden, wer man sein will, und als beste Version in die Nacht zu starten.“



Die „Get Ruby With Me“-Kampagne setzt genau an diesem Punkt an: Sie unterstreicht, wie wichtig es ist, sich im eigenen Outfit wohlzufühlen, um unvergessliche Nächte zu erleben. Besonders, wenn man sich gemeinsam mit Freund:innen auf den Abend vorbereitet.



Passend dazu kreierte Julian Daynov stilvolle Outfits, die perfekt zu exklusiven Drinks mit Johnnie Walker Black Ruby passen. Diese besonderen Drinks mit einzigartigen Rezepturen wurden von den renommierten Bartender:innen Chloé Merz (Collabbar Hamburg), Dimitris Skafidas (Langbar, Berlin) und Laura Krägeloh (Montez Bar, München) eigens für diese Kampagne entwickelt.

Mit Johnnie Walker Black Ruby setzt die Marke ein starkes Statement: Es geht um Stil, Selbstbewusstsein und Empowerment – für einen Whisky, der so lebendig, kompromisslos und unvergesslich ist wie man selbst.

Chloé Merz – Ruby Rhapsody



Zutaten:

50 ml Johnnie Walker Black Ruby

10 ml Paragon Rue Berry

15 ml Kirsch-Tee-Sirup

25 ml Avaa Verjus

10ml Sweet White Vermouth (Noilly Ambre)



Was du brauchst:

– Mixglas

– Barlöffel

– Julep-Sieb

– Eiswürfel

– Nick & Nora-Glas



Ein Glas Ruby Rhapsody enthält 17,3 g Alkohol.

Laura Krägeloh ​- Blush and Bloom



Zutaten:

40 ml Johnnie Walker Black Ruby

10 ml Amaro Montenegro

25 ml Cordial aus gerösterer Paprika und Erdbeere

Aufgefüllt mit Schweppes White Peach

Garnish: Cordial leftover leather



Gerösteter Paprika–Erdbeer-Cordial:

– 200 g rote Paprika (Red Bell Pepper)

– ca. 400 g frische, reife Erdbeeren

– 450 ml 2:1 Zuckersirup

– 1 Prise Salz

– etwas Zitronensäure



Was du brauchst:

– Highball Glas

– Eiswürfel

– Barlöffel



Ein Glas Blush and Bloom enthält 14,6 g Alkohol.

Dimitris Skafidas​ – Velvet Ember



Zutaten:

45 ml Johnnie Walker Black Ruby

25 ml Hibiscus & Dattel Likör

15 ml Cranberry Verjus

1 drop Walnuss Bitter



Für den Pedro Ximénez Schaum:

⁠250 ml Sahne

150 ml Mandelmilch

120 ml Pedro Ximenez Sherry

2 g Tonka

10 ml Orangenblüte

5 g Proespuma

Garnish: Hibiscus Puder



Was du brauchst:

– Eiswürfel

– Lowball-Glas

– Shaker

– Barsieb



Ein Glas Velvet Ember enthält 21,8g Alkohol.