IslayVerkostungsnotiz

Whiskyfun: Angus verkostet Ardbeg

Von 85 bis 95 Punkte vergibt Angus MacRaild heute für die verkosteten Bottlings - der Douglas Laing aus 2003 hat die Nase vorne

Nach längerer Pause hat wieder einmal Angus MacRaild die „Samstagsschicht“ bei Serge auf Whiskyfun übernommen, und er tut das mit einer Verkostung von sechs Ardbeg-Abfülliungen. Es ist keine Standardware, sondern es sind zum Teil unabhängige Bottlings, zum Teil sind es Einzelfassabfüllungen aus der Destillerie.

Hier sind die Wertungen der Verkostung, die – wie immer bei Angus – recht ausführlich kommentiert ist:

AbfüllungPunkte

Ardbeg 2009/2023 (59%, OB, cask #3771, 2nd fill PX sherry butt, 633 bottles)87
Ardbeg 19 yo 2001/2020 (51.3%, Elixir Distillers ‚The Single Malts of Scotland‘ for China, sherry hogshead, cask #1-115, 256 bottles)85 
Ardbeg 2000/2021 (47.5%, OB, cask #2662, refill bourbon barrel, 194 bottles)89
Ardbeg 25 yo 1999 (49.5%, Club Batard x OBE for 1st anniversary, sherry, 88 bottles)91
Ardbeg 30 yo 1973/2003 (51.9%, Douglas Laing ‚Old & Rare‘, 94 bottles)95
Ardbeg 30 yo 1967/1997 (51.7%, Signatory Vintage for USA, cask #1142, oloroso sherry butt, 530 bottles)94
Die Destillerie Ardbeg. Gemälde von David Christopher Schlierenkämper.
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