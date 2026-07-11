Whiskyfun: Angus verkostet Ardbeg

Nach längerer Pause hat wieder einmal Angus MacRaild die „Samstagsschicht“ bei Serge auf Whiskyfun übernommen, und er tut das mit einer Verkostung von sechs Ardbeg-Abfülliungen. Es ist keine Standardware, sondern es sind zum Teil unabhängige Bottlings, zum Teil sind es Einzelfassabfüllungen aus der Destillerie.

Hier sind die Wertungen der Verkostung, die – wie immer bei Angus – recht ausführlich kommentiert ist:

Abfüllung Punkte

Ardbeg 2009/2023 (59%, OB, cask #3771, 2nd fill PX sherry butt, 633 bottles) 87 Ardbeg 19 yo 2001/2020 (51.3%, Elixir Distillers ‚The Single Malts of Scotland‘ for China, sherry hogshead, cask #1-115, 256 bottles) 85 Ardbeg 2000/2021 (47.5%, OB, cask #2662, refill bourbon barrel, 194 bottles) 89 Ardbeg 25 yo 1999 (49.5%, Club Batard x OBE for 1st anniversary, sherry, 88 bottles) 91 Ardbeg 30 yo 1973/2003 (51.9%, Douglas Laing ‚Old & Rare‘, 94 bottles) 95 Ardbeg 30 yo 1967/1997 (51.7%, Signatory Vintage for USA, cask #1142, oloroso sherry butt, 530 bottles) 94