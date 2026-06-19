Angekündigt: SLYRS Distillers Choice Rhum Agricole Cask Finish

Auch aus der Distillerie SLYRS gibt es Neues zu vermelden: Dort bereitet man die Veröffentlichung des SLYRS Distillers Choice Rhum Agricole Cask Finish vor. Der Whisky, der zwei Jahre lang ein Finish in Rhum Agricole Fässern erhielt, wird am 28. Juni zum Tag der offenen Tür der Brennerei veröffentlicht, in einer limitierten Auflage von 653 Flaschen, kann aber ab sofort schon hier vorbestellt werden.

Alles Wissenswerte zum SLYRS Distillers Choice Rhum Agricole Cask Finish finden Sie untenstehend:

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SLYRS Distillers Choice Rhum Agricole Cask Finish

Die siebte Edition der SLYRS DISTILLERS CHOICE trägt die Handschrift von Christoph Seifried – Kommunikations- und PR-Manager bei SLYRS, studierter Brau- & Getränketechnologe sowie ausgebildeter Destillat-Sommelier.

Gemeinsam mit den SLYRS Destillateuren wählte er eine besondere Fasskombination, die die charakteristische SLYRS DNA um spannende tropische und würzige Facetten erweitert. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Abfüllung mit exotischer Tiefe und unverwechselbarem Charakter.

Zwei Jahre Karibik-Finish

Destilliert im März 2020 und zunächst in neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche gereift, erhielt dieser Single Malt ab 2024 sein besonderes Finish. Für weitere zwei Jahre lagerte der Whisky in ausgewählten Rhum-Agricole-Fässern aus Haiti und der Karibikinsel Guadeloupe. Die Einflüsse dieser besonderen Fässer verleihen ihm eine außergewöhnliche tropisch-würzige Aromatik und sorgen für ein facettenreiches Geschmackserlebnis.

Die typische SLYRS DNA bildet das Fundament dieser besonderen Abfüllung: Kräftige Vanille, feines Karamell und malzige Tiefe treffen auf intensive Noten von Ananas, reifen gelben Früchten und würzigem Zimt.

Am Gaumen zeigt sich der Whisky vollmundig und kraftvoll mit harmonisch eingebundener Süße. Im langen Nachhall entfalten sich angenehme Eichenwürze und exotische Fruchtaromen.

Mit nur 653 Flaschen ist die SLYRS DISTILLERS CHOICE Rhum Agricole Cask Finish eine streng limitierte Sonderedition. Eine außergewöhnliche Verbindung aus bayrischer Whiskytradition und den tropisch-fruchtigen Einflüssen edler Rhum-Agricole-Fässer – facettenreich, ausdrucksstark und unverkennbar SLYRS.

Streng limitiert auf nur 653 Flaschen – 52,7 % vol.

Exklusiver Online-Vorverkauf ab 19.06.2026 – 10 Uhr

Versand der Vorbestellungen ab 26.06.2026

Offizieller Release am 28.06.2026 im SLYRS Destillerie Laden – pünktlich zum Tag der offenen Tür

Farbe

Warmes Gold mit kräftigen bernsteinfarbenen Reflexen

Geschmack

Vollmundig und kraftvoll. Reife exotische Frucht trifft auf cremige Vanille und Toffee, begleitet von würziger Eiche, Zimt und elegant eingebundener Süße

Geruch

Tropische Früchte wie Ananas und Mango, dazu Vanille, Karamell und feine Eiche. Dezente Zuckerrohr-Süße und würziger Zimt im Hintergrund

Nachklang

Lang, weich und harmonisch. Fruchtige Süße und feine Würze bleiben präsent, getragen von sanfter Eiche und der unverkennbaren SLYRS DNA