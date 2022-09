Two Stacks erweitert ihr Angebot um Dram in a Can Double Barrel

Bereits Anfang August berichteten wir über Two Stacks. Die irische Whiskeymarke eröffnete in Newry/Nordirland ihre neue Lager-, Blending- und Abfüllanlage für 100-ml-Getränkedosen für ihr Dram-in-a-Can-Portfolio. Nun erscheint bereits die zweite Dose-Abfüllung dieser Reihe. Nach Dram in a Can Irish Whiskey ist jetzt auch Dram in a Can Double Barrel erhältlich.

Dram in a Can Single Malt Double Barrel ist ein Vatting aus zwei- und dreifach destilliertem rauchigem Malt Whiskey. Dieser reifte in Ex-Bourbon-Fässern und mit Sherry vorbelegten Fässern und ist mit 43 % vol. in die 100-ml-Getränkedosen abgefüllt. Die unverbindliche Preisempfehlung für Großbritannien liegt bei £22,95 (entspricht etwa 17,50 €). Und den europaweite Vertrieb der Whiskeys on the go baut Two Stacks gerade aus, wie auf ihrer Website sehen können.