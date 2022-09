Malt Whisky Yearbook 2023 erscheint am 1. Oktober 2022

Wahrscheinlich ist in ihrem Kalender bereist ein dickes Ausrufezeichen. Denn wie 2021 und 2020 erscheint auch in diesem Jahr das neue Malt Whisky Yearbook 2023 am 1. Oktober.

Die 18. Auflage dieses Buches behandelt im Hauptteil auf 200 Seiten nicht weniger als 774 Malt-Whisky-Brennereien auf der ganzen Welt mit allen aktualisierten Fakten. Neue Artikel kommen von angesehenen Autoren wie Gavin D. Smith, Ian Wisniewski, Johanne McInnis, Kristiane Sherry und Neil Ridley. Dazu gibt es eine Auflistung von mehr als 150 der weltbesten Whisky-Shops, eine Zusammenfassung des vergangenen Whisky-Jahres und ein Kapitel über die weltweit führenden unabhängigen Abfüller.

Das Malt Whisky Yearbook 2023 wird bei vielen Fachhändlern und in sehr gut sortierten Buchhandlungen erhältlich sein. Online kann es unter http://www.maltwhiskyyearbook.com/ vorbestellt werden. In diesem Jahr kostet es ein Pfund mehr (£15.95 plus Porto). Und ebenfalls neu in diesem Jahr: Der Malt Whisky Yearbook 2023 Trailer auf Youtube: