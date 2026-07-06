Mit der sechsten Ausgabe der Kiliani Edition beendet die Destillerie St. Kilian in Rüdenau die Abfüllungsserie zum Gedenktag des ersten Erzbischofes von Fulda. Der St. Kilian Kiliani Edition 2026 – BONIFATIUS ist wiederum ein fränkischer Whisky, der über sechs Jahre in frischen Fässern aus deutscher Eiche gereift ist.

Ab 14. Juli sind die 750 Flaschen dieser letzten Ausgabe bei St. Kilian erhältlich – vorab hier bei uns bereits die Daten zu ihm, und natürlich auch die offiziellen Tasting Notes:

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Kiliani Edition 2026 – BONIFATIUS : Das große Finale der Kiliani-Edition

Ein fränkischer Single Malt Whisky zum Gedenktag des ersten Erzbischofes von Fulda – gereift in frischen deutschen Eichenfässern

Rüdenau, im Juli 2026 – Die Kiliani Edition 2026 – BONIFATIUS ist nicht nur die sechste Ausgabe, sondern zugleich auch die letzte Auflage der beliebten Kiliani-Serie, die damit abgeschlossen ist.

Am 8. Juli, dem Gedenktag des Heiligen Kilian, ehrt die Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers traditionell eine historische Persönlichkeit, die unsere Region tief geprägt hat. Mit der letzten Ausgabe der Kiliani Edition widmet sich die Brennerei in diesem Jahr einer Schlüsselfigur der germanischen Geschichte: Bonifatius. Als Missionserzbischof und päpstlicher Legat trug er maßgeblich zur Verbreitung des Glaubens bei und setzte mit der Fällung der Donar-Eiche ein symbolträchtiges Zeichen, das die Mission des Heiligen Kilian nachhaltig fortführt, ein Vermächtnis, das wir mit dieser besonderen Abfüllung ehren.

Die auf 750 Flaschen limitierte Kiliani Edition BONIFATIUS ist eine Hommage an dieses historische Erbe und an die Kraft des Neuanfangs. Dieser ausdrucksstarke Single Malt Whisky ist das Ergebnis einer besonderen Reifung: Er verbrachte mehr als sechs Jahre in frischen Fässern aus deutscher Eiche, die dem Destillat eine markante Präsenz und aromatische Vielfalt verleihen. Das Holz der Heimat trifft hier auf die Kunst der Destillation und erzeugt ein Geschmacksprofil, das sowohl Kraft als auch Harmonie ausstrahlt.

Dabei schließt sich ein symbolischer Kreis: So wie Bonifatius einst durch die Fällung der mächtigen Donar-Eiche ein Zeichen des Wandels und des Neuanfangs setzte, so nimmt auch unser Whisky die Kraft der deutschen Eiche auf. Die Reifung in diesen frischen Fässern verleiht dem Destillat eine unverwechselbare Tiefe, Struktur und Charakteristik, die den Geist des Bonifatius widerspiegelt: beständig, kraftvoll und harmonisch. Ein würdiger Abschluss, der Tradition und modernste Brennkunst in einer letzten, exklusiven Komposition vereint.

Ein historischer Rückblick: Die Kiliani-Serie

Mit der Veröffentlichung von „BONIFATIUS“ endet eine Ära. Wir blicken stolz auf eine Serie zurück, die unsere fränkische Heimat und ihre Geschichte durch die Jahrhunderte beleuchtet hat. Angefangen mit Gailana (gereift in ex Spätburgunder), gefolgt von Gosbert (gereift in ex Bacchus/Scheurebe), Burkard (gereift in ex Spätburgunder), Immina (gereift in ex Braureserve) bis hin zu Hedan (gereift in ex Dunkelfelder Rotwein) haben uns diese Abfüllungen auf eine spannende Reise mitgenommen. Nun ist der Bonifatius das letzte Puzzleteil in diesem historischen Mosaik. Unsere treuen Sammler und Whisky-Liebhaber können nun die Gelegenheit nutzen, ihre Kollektion mit dieser finalen Edition zu vervollständigen und damit ein Stück fränkische Geschichte vollständig im Regal stehen zu haben oder die letzte Kiliani- Auflage einfach nur genießen!

In limitierter Auflage erhältlich

Die Kiliani Edition 2026 – Bonifatius ist weder gefärbt noch kühlfiltriert und wird in der ikonischen 0,5 Liter Pot-Still-Flasche abgefüllt. Der fruchtig- würzige Single Malt Whisky ist auf lediglich 750 Flaschen limitiert und ab dem 8. Juli exklusiv im Online-Shop sowie im Shop der Besucher-Destilleriein Rüdenau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 59,90.

Aussehen: Warmer Bernstein mit feinen rötlichen Kupferreflexen.

Aroma: Ein einladender, fruchtbetonter Auftakt mit saftigen Äpfeln, reifer Banane und süßer Birne. Dahinter sorgen cremige Vanille, geröstete Nüsse und feine Schokolade für zusätzliche aromatische Tiefe.

Geschmack: Weich und ausgewogen mit dezenter Eichenwürze, die dem Whisky Struktur verleiht. Süße Vanille verbindet sich mit frischen Fruchtnoten zu einem harmonischen Zusammenspiel aus Fruchtigkeit und sanfter Holzprägung.

Nachklang: Eher kurz bis mittellang. Die leichte Eichenwürze bleibt zunächst präsent, bevor sie in sanfte Vanille und eine angenehme, süßliche Fruchtnote übergeht. Ein unkomplizierter, sauberer Ausklang mit dezenter Süße.

Alkoholgehalt: 46,0% vol

UVP: € 59,90 (0,5 Liter)

Limitiert auf 750 Flaschen.

Die Highlights im Überblick:

Profil: Ein einladender, fruchtbetonter Auftakt mit saftigen Äpfeln, reifer Banane und süßer Birne. Dahinter sorgen cremige Vanille, geröstete Nüsse und feine Schokolade für zusätzliche aromatische Tiefe.

Ein einladender, fruchtbetonter Auftakt mit saftigen Äpfeln, reifer Banane und süßer Birne. Dahinter sorgen cremige Vanille, geröstete Nüsse und feine Schokolade für zusätzliche aromatische Tiefe. Fassreifung: Virgin German Oak

Virgin German Oak Verfügbarkeit: Launch am Mittwoch, den 08. Juli um 14 Uhr.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 300 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie

„World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem ehemaligen Investmentbanker Andreas Thümmler, der seine Kindheit und Jugend in Rüdenau verbracht hat, gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt.

St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf www.massvoll-geniessen.de informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.