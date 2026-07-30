5. September: Live-Coopering und Touren rund um das ex-Bourbon Fass bei der Annandale Distillery

Falls Sie am 5. September in Schottlands Süden unterwegs sind, könnte Sie eine Veranstaltung in der Annandale Distillery interessieren, die in Dram Scotland vorgestellt wurde:

“The Spirit of Bourbon Showcase” ist das Motto dieses Nachmittags von 13 bis 19 Uhr, bei dem es um die ex-bourbon casks geht, die für den schottischen Whisky so wichtig sind. Aus nächster Nähe kann man an diesem Tag Master Coopers aus Kentucky bei der Arbeit beobachten. Aber im Rahmen des Nachmittags bietet die Destillerie noch mehr, so zum Beispiel Warehouse Tastings, eine Tour der Brennerei mit Kostproben aus vier Einzelfässern, Kontakt zum Team der Destillerie – und natürlich Essen und Musik, wie es sich für ein Fest gehört.

Die Tickets für diesen Nachmittag kosten 55 Pfund, und in dem Preis sind nicht nur die Vorführungen, Führungen und Tastings enthalten, sondern auch das Essen und der Transport zu festgelegten Zeiten von der und zurück zu der Annandale Bahnstation.

Wer sich für den Nachmittag bei der Brennerei interessiert, findet hinter diesem Link die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen.