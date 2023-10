Prineus mit neuer Abfüllung der Lindores Abbey Distillery und The Independent Selection

The Exclusive Cask Ruby der Lindores Abbey Distillery sowie sechs neue Abfüllung aus David Stirks The Independent Selection stellt Prineus in seinr heutigen Presseaussendung vor. Hier alle Details, die wir vom der Importeur und Distributor erhalten haben:

Neue Abfüllung Lindores Abbey Distillery

Eine neue Abfüllung der Lindores Abbey Distillery können wir heute vorstellen. Es handelt sich um ein Ruby Port Wine Barrique, welches in der Reihe „The Exclusive Cask“, die für Deutschland abgefüllt worden ist. Es wurde am 16.08.2018 destilliert und ist am 01.08.2023 mit 60,4 Vol. % in 291 Flaschen abgefüllt worden.

Lindores Abbey

The Exclusive Cask Ruby Port

WB #18/0626; 60,4%

Neu im Sortiment: The Independent Selection von David Stirk

Wir freuen uns, die „The Independent Selection“ von David Stirk vorankündigen zu können.

David Stirk ist u.a. bekannt als Whisky-Journalist, Autor, Abfüller und der ehemalige Inhaber der Creative Whiskey Co.

Anlässlich der Veröffentlichung seines neusten Buches „Independent Scotch, the history of independent bottlers“ wurde die Abfüllungsreihe „The Independent Selection“ herausgebracht.

Dabei handelt es sich um verschiedene Single Malts, einem Single Grain und einen Blend.

Der Blend wurde aus Single Malts der Speyside und den Highlands sowie Single Grain geblendet und lagerte dann in einem Sherry Butt. Er ist angelehnt an einen bekannten Blend, der einen Vogel auf dem Label hat.

The Independent Selection

An Orkney Distillery 2006 16yo

Hogshead 50,0%

The Independent Selection

Annandale 2015 7yo

Butt 50,0%

The Independent Selection

Blended Scotch Whisky 12yo

Butt 50,0%

The Independent Selection

Cameronbridge 1992 30yo

Butt 50,0%





The Independent Selection

Caol Ila 2012 10yo

Butt 50,0%



The Independent Selection

Glasgow Distillery 2017 5yo

Butt 50,0%