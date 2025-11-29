Samstag, 29. November 2025, 17:03:42
LowlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Annandale – ein weiteres Solo

Von Gleann Mor stammt der 6 Jahre alte Annandale, der heute bei Serge im Glas ist - und eine sehr gute Bewertung erhält

Auch heute findet sich bei Serge Valentin urlaubsbedingt eine Einzelverkostung – diesmal mit einem Whisky aus der Lowland-Brennerei Annandale. Der Unabhängige erhält von ihm eine sehr gute Bewertung in der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Annandale 6 yo 2019/2025 (60.4%, Gleann Mor, Rare Find, seasoned oloroso barrique, cask #14201, 334 bottles)86
